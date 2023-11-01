İstanbul’da kaçak silah operasyonu (Yüzlerce silah gövdesi ele geçirildi)

İstanbul polisi, kentte silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan ve suç örgütlerine silah satanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 4 farklı adrese yapılan baskınlarda, 73 tabanca ile yüzlerce silah gövdesi, süngü, namlu ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İstanbul’da kaçak silah operasyonu (Yüzlerce silah gövdesi ele geçirildi) - 1

İstanbul’da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 73 tabanca ve silah imalatında kullanılan yüzlerce malzeme ele geçirildi, gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da kaçak silah operasyonu (Yüzlerce silah gövdesi ele geçirildi) - 2

İstanbul polisi, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan, aynı zamanda bunları suç örgütlerine satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul’da kaçak silah operasyonu (Yüzlerce silah gövdesi ele geçirildi) - 3

Ümraniye’de 4 farklı adreste silah yapımında kullanılan parçaların imal edildiğini tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takibe başladı.

İstanbul’da kaçak silah operasyonu (Yüzlerce silah gövdesi ele geçirildi) - 4

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, iş yerlerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul’da kaçak silah operasyonu (Yüzlerce silah gövdesi ele geçirildi) - 5

Adreslerde yapılan aramada 73 tabanca, 4 bin 985 silah gövdesi, 2 bin 74 süngü, açık uçlu 1087 namlu, silah imalında kullanılan pim, icra yayı, mil ve çıkarıcı gibi 4 bin parça, 4 bin 192 silah kutusu ile yapım sırasında kullanılan makineler ele geçirildi.

İstanbul’da kaçak silah operasyonu (Yüzlerce silah gövdesi ele geçirildi) - 6

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 1’i ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul’da kaçak silah operasyonu (Yüzlerce silah gövdesi ele geçirildi) - 7
İstanbul’da kaçak silah operasyonu (Yüzlerce silah gövdesi ele geçirildi) - 8
İstanbul’da kaçak silah operasyonu (Yüzlerce silah gövdesi ele geçirildi) - 9
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