İstanbul’da kaçak silah operasyonu (Yüzlerce silah gövdesi ele geçirildi)

Adreslerde yapılan aramada 73 tabanca, 4 bin 985 silah gövdesi, 2 bin 74 süngü, açık uçlu 1087 namlu, silah imalında kullanılan pim, icra yayı, mil ve çıkarıcı gibi 4 bin parça, 4 bin 192 silah kutusu ile yapım sırasında kullanılan makineler ele geçirildi.