İstanbul’da kaçak silah operasyonu (Yüzlerce silah gövdesi ele geçirildi)
İstanbul polisi, kentte silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan ve suç örgütlerine silah satanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 4 farklı adrese yapılan baskınlarda, 73 tabanca ile yüzlerce silah gövdesi, süngü, namlu ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.
İstanbul’da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 73 tabanca ve silah imalatında kullanılan yüzlerce malzeme ele geçirildi, gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.