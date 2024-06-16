İstanbul’da kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Motosiklete boynuz attı, sürücüsü son anda kurtuldu

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde sahiplerinden kaçan kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı. Kurbanlık dana, yolda bir motosikleti boynuz darbesiyle devirdi, motosikletli son anda kurtuldu. Dana, sahiplerinin uzun uğraşları sonucu sakinleştirilebildi.

İstanbul’da kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Motosiklete boynuz attı, sürücüsü son anda kurtuldu - 1

İstanbul’da sahiplerinin elinden kaçan dana ortalığı karıştırdı.

Olay akşam saatlerinde Ataşehir’e bağlı Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki Üsküdar Caddesi’nde yaşandı.

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İstanbul’da kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Motosiklete boynuz attı, sürücüsü son anda kurtuldu - 2

Sahiplerinden kaçan kurbanlık dana caddede ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlara zor anlar yaşatan dana yolda bir motosikleti boynuz atarak devirirken motosiklet sürücüsü saldırıdan son anda kurtuldu.

İstanbul’da kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Motosiklete boynuz attı, sürücüsü son anda kurtuldu - 3

Sahipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanan dana daha sonra sakinleştirilerek götürüldü.

İstanbul’da kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Motosiklete boynuz attı, sürücüsü son anda kurtuldu - 4

Olayla ilgili konuşan Ahmet Kaan, “Hayvanı sabah bahçeye almaya çalışıyorlardı. Hayvan birdenbire kaçtı. Arabalara vurdu. Motoru devirdi. En son burada direğe bağladılar. Bir ara hayvanı elektrik çarptı. Durum böyle. Ne diyeyim Allah kolaylık versin.” dedi.

İstanbul’da kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Motosiklete boynuz attı, sürücüsü son anda kurtuldu - 5

Görgü tanıklarından Yusuf Çubukçu, “Kurbanlığı eve götürüyorlardı. Bir tane adam onu tutmaya çalışıyordu, onu sürükledi. Ondan sonra kaçarken yolda bir motorcuyu düşürdü. Sonra onu burada bağladılar.” şeklinde konuştu.

Muhammet Can A. da, “Motorla geliyordum. Baktım, boğa ortalıkta geziyor. Motorcuya vurdu. Şimdi direğe bağladılar. Bağlamaları ile beraber hayvana elektrik vuruyor. Şimdi hayvan bayıldı. Yaklaşık 1 saat oldu. Hayvan yatıyor şu anda, hayvanda ses seda yok.” ifadelerini kullandı.

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