İstanbul’da kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Motosiklete boynuz attı, sürücüsü son anda kurtuldu

Görgü tanıklarından Yusuf Çubukçu, “Kurbanlığı eve götürüyorlardı. Bir tane adam onu tutmaya çalışıyordu, onu sürükledi. Ondan sonra kaçarken yolda bir motorcuyu düşürdü. Sonra onu burada bağladılar.” şeklinde konuştu.

Muhammet Can A. da, “Motorla geliyordum. Baktım, boğa ortalıkta geziyor. Motorcuya vurdu. Şimdi direğe bağladılar. Bağlamaları ile beraber hayvana elektrik vuruyor. Şimdi hayvan bayıldı. Yaklaşık 1 saat oldu. Hayvan yatıyor şu anda, hayvanda ses seda yok.” ifadelerini kullandı.