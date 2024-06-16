İstanbul’da kaçan dana ortalığı birbirine kattı: Motosiklete boynuz attı, sürücüsü son anda kurtuldu
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde sahiplerinden kaçan kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı. Kurbanlık dana, yolda bir motosikleti boynuz darbesiyle devirdi, motosikletli son anda kurtuldu. Dana, sahiplerinin uzun uğraşları sonucu sakinleştirilebildi.
İstanbul’da sahiplerinin elinden kaçan dana ortalığı karıştırdı.
Olay akşam saatlerinde Ataşehir’e bağlı Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki Üsküdar Caddesi’nde yaşandı.