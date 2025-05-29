İstanbul'da (Kadıköy, Üsküdar, Zeytinburnu) sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Kadıköy, Üsküdar, Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, kesintiler öğlen saatlerinde sona erecek.





29 MAYIS SU KESİNTİSİ