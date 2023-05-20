İstanbul'da kafede kurşun yağmuru

İstanbul Şişli'de bir hafta önce saldırıya uğrayan bir kişi, kendisini dövenlerin bulunduğu kafeyi arkadaşlarıyla bastı. Kafedekiler silahla karşılık verdi. Çıkan kavgada, iki kişi ağır yaralandı.

İstanbul'da kafede kurşun yağmuru - 1

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 23.00 sıralarında Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

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İstanbul'da kafede kurşun yağmuru - 2

Edinilen bilgiye göre, T.M. ve A.C.P. arasında 10 gün önce kavga çıktı. Kavgada dövülen A.C.P., 6 arkadaşıyla T.M.'nin bulunduğu kafeyi bastı.

İstanbul'da kafede kurşun yağmuru - 3

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

T.M. ve beraberindekiler silahla karşılık verdi. Kafe bir anda savaş alanına dönerken içeridekiler büyük panik yaşadı.

İstanbul'da kafede kurşun yağmuru - 4

İKİ KİŞİ AĞIR YARALI

A.C.P. (31) ve A.B. (36) çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı.

İstanbul'da kafede kurşun yağmuru - 5

Polis yaptığı çalışmalar sonucu T.M. ve G.Ç.'yi saklandıkları lüks rezidansta yakaladı. Yapılan aramalarda pompalı tüfek ve iki adet Glock tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da kafede kurşun yağmuru - 6

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kafede kurşun yağmuru - 7

Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İstanbul'da kafede kurşun yağmuru - 8
İstanbul'da kafede kurşun yağmuru - 9
İstanbul'da kafede kurşun yağmuru - 10
İstanbul'da kafede kurşun yağmuru - 11
İstanbul'da kafede kurşun yağmuru - 12
İstanbul'da kafede kurşun yağmuru - 13
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