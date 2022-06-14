İstanbul'da kağıda solüsyon döküp 'dolar' yaptılar!

Haberler - İHA 14.06.2022 - 10:27
İş insanını dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi.
Ankara'da Afrikalı arkadaşıyla oturan iş insanı F.K'nın masasına Kamerunlu Pierre Roland Herve N. geldi.
Burada bir süre sohbet ederek vakit geçiren F.K, Herve N’ye beton santrali malzemeleri satışı yaptığını söyledi.
Durumu fırsat bilen Kamerunlu Herve N, kendisinin de Afrika ülkeleriyle ticaret yaptığını belirtti. Birbirlerinin numarasını alan ikili ardından mekandan ayrıldı.
Aylar sonra Afrika ülkeleriyle ticaret yapmak için Herve N’yi arayan iş insanı F.K. beton malzemeleri satın almak istediğini söyledi.
Bunun üzerine İstanbul’a gelen F.K, Kamerunlu N’ye iş için 70 bin dolar verdi. Ancak bir süre sonra aralarında anlaşmazlık çıkınca F.K. verdiği parayı geri istedi.
Kamerunlu N. ise 70 bin doları iş insanına geri verdi. Paraları teslim aldıktan sonra inceleyen iş adamı F.K. paralarda bir anormallik olduğunu fark etti. Hemen döviz bürosuna giden F.K. paraları kontrol ettirdiğinde sahte olduğunu öğrenerek şüpheliyi aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan iş insanı, şikayette bulundu.
Şikayetin ardından çalışma başlatan ekipler, önce iş insanı F.K’yı dolandıran şüphelinin Gültepe Mahallesi’ndeki adresini tespit etti. Polis ekipleri, eve operasyon düzenledi. Evde olan Herve N. polis tarafından yakalandı.
İncelemeler esnasında polislerin dikkatini evdeki 10 adet çelik kasa çekti. Kilitli olan kasalar çilingir yardımıyla açılınca içerisinde toplamda 21 milyon 300 bin adet siyah boyalı banknot bulundu.
Valizlerin içerisinde ise yaklaşık 7 milyon 432 bin lira değerinde 430 bin sahte dolar ele geçirildi. Devam eden aramalarda 5 adet de solüsyon bulunurken el konulan paralarla birlikte Herve N. ise gözaltına alındı.
Öte yandan olayı derinleştiren ekipler, Afrika uyruklu şahısların Ortabayır Mahallesi’ndeki bir evde solüsyon kullanarak özel kağıtları sahte dövize çevirdiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler, önceki gün saat 16.30 sıralarında eve operasyon düzenledi. Evdeki Afrika uyruklu Talla Nkouetche Martın N., Cyrus Devarus B. ve Frank S. kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda ise karton kolilerin içerisinde 32 milyon 108 bin lira değerinde 1 milyon 780 bin sahte euro, 35 milyon 778 bin lira değerinde ise 2 milyon 70 bin sahte dolar ele geçirildi.
Ayrıca sahte 240 bin Türk lirası bulundu. Evde devam eden aramalarda ise para yapımında kullanılan farklı renklerde sıvı maddeler, 2 adet çelik kasa, 2 adet yazıcı, 4 adet cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ile 250 adet 100 dolar yazan hazır para kağıdı, 3 kilogram pudra, üzerinde farklı ibareler bulunan 11 adet kaşe, bidon içerisinde sahte para yapımında kullanıldığı düşünülen kimyasal madde ve 10 kilogram altın renginde kıyılmış metal parçalarına el konuldu.
Aramaların ardından gözaltına tutulan Kamerun uyruklu Pierre Roland Herve N., ile Afrika uyruklu Talla Nkouetche Martın N., Cyrus Devarus B. ve Frank S. ifadelerini alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Pierre Roland Herve N. “dolandırıcılık” ve “parada sahtecilik” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.