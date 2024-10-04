İstanbul'da kan donduran olay: İki kadını vahşice öldürüp intihar etti

İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat arayla tüyler ürperten iki kadın cinayeti işlendi. 19 yaşındaki Semih Çelik, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki kadını vahşice öldürdükten sonra, Edirnekapı surlarından aşağı atlayarak intihar etti.

İstanbul'da kan donduran olay: İki kadını vahşice öldürüp intihar etti - 1

İstanbul'da bir kişi art arda iki kadını vahşice katletti.

Kasap olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Semih Çelik, ilk olarak Eyüpsultan ilçesinde saat 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i (19) bu olaydan yarım saat sonra ise Fatih ilçesinde İkbal Uzuner'i (19) öldürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da kan donduran olay: İki kadını vahşice öldürüp intihar etti - 2

Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı.

İstanbul'da kan donduran olay: İki kadını vahşice öldürüp intihar etti - 3

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul'da kan donduran olay: İki kadını vahşice öldürüp intihar etti - 4
İstanbul'da kan donduran olay: İki kadını vahşice öldürüp intihar etti - 5
İstanbul'da kan donduran olay: İki kadını vahşice öldürüp intihar etti - 6
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