İstanbul'da kan donduran olay: İki kadını vahşice öldürüp intihar etti
İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat arayla tüyler ürperten iki kadın cinayeti işlendi. 19 yaşındaki Semih Çelik, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki kadını vahşice öldürdükten sonra, Edirnekapı surlarından aşağı atlayarak intihar etti.
İstanbul'da bir kişi art arda iki kadını vahşice katletti.
Kasap olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Semih Çelik, ilk olarak Eyüpsultan ilçesinde saat 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i (19) bu olaydan yarım saat sonra ise Fatih ilçesinde İkbal Uzuner'i (19) öldürdü.