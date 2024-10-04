İstanbul'da kan donduran olay: İki kadını vahşice öldürüp intihar etti

İstanbul'da bir kişi art arda iki kadını vahşice katletti.

Kasap olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Semih Çelik, ilk olarak Eyüpsultan ilçesinde saat 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i (19) bu olaydan yarım saat sonra ise Fatih ilçesinde İkbal Uzuner'i (19) öldürdü.