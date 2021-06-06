İstanbul'da kanatlı hayvan operasyonu

İstanbul'da canlı hayvan kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen 38 adet İskender papağanı kurtarıldı. TÜBİTAK, İskender papağanının yerli kuş türlerinin neslini tüketebilecek istilacı bir tür olduğunu kaydetti.

İHA 06.06.2021 - 09:25

İstanbul'da kanatlı hayvan operasyonu - 1
İstanbul'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘canlı hayvan kaçakçılığı’ suçlarına bulaşan kişilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
İstanbul'da kanatlı hayvan operasyonu - 2
Yurda yasa dışı yollardan getirilen papağanların tutulduğu Beykoz’da 3 adres ile bu kanatlı hayvanların illegal ticaretini yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tespit edildi.
İstanbul'da kanatlı hayvan operasyonu - 3

ÇATI KATLARI PAPAĞAN ÇİFTLİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Söz konusu papağanların tutulduğu Beykoz’daki 3 eve operasyon düzenlendi. Baskınlarda, evlerin çatı katını kaçak papağan çiftliğine dönüştürdükleri öne sürülen M.C.T. ve B.G. adlı 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

İstanbul'da kanatlı hayvan operasyonu - 4
Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, gümrük kaçağı olduğu öne sürülen Hindistan, Afganistan ve Pakistan gibi Asya ülkelerinde yaşayan 38 adet İskender papağanı, kuluçkaya yatırılmış 9 papağan yumurtası ve öldürüldükten sonra içi doldurulan ve “süs” amacıyla kullanılan 13 adet sincap, baykuş, ördek ve papağan mumyaları ile bir kuluçka makinası ele geçirildi.
İstanbul'da kanatlı hayvan operasyonu - 5

YERLİ KUŞ TÜRLERİNİ YOK EDEBİLİR

Güvenlik kaynaklarına göre söz konusu papağanlar, internet üzerinden satışa çıkarılarak yasadışı ticarete alet ediliyor.

Öte yandan ele geçirilen İskender (Aleksander) türündeki papağanların, beslendiği kafes ya da kümeslerden kaçması veya doğaya salınması halinde yerli kuş türlerinin neslini tüketebilecek istilacı türden olduğu TÜBİTAK raporlarına da yansıdığı ifade ediliyor.

İstanbul'da kanatlı hayvan operasyonu - 6
Operasyonla kurtarılan papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, baskın sırasında yakalanan 2 şüpheli hakkında ikmalen başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

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