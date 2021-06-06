İstanbul'da kanatlı hayvan operasyonu

İHA 06.06.2021 - 09:25
Söz konusu papağanların tutulduğu Beykoz’daki 3 eve operasyon düzenlendi. Baskınlarda, evlerin çatı katını kaçak papağan çiftliğine dönüştürdükleri öne sürülen M.C.T. ve B.G. adlı 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.
Güvenlik kaynaklarına göre söz konusu papağanlar, internet üzerinden satışa çıkarılarak yasadışı ticarete alet ediliyor.
Öte yandan ele geçirilen İskender (Aleksander) türündeki papağanların, beslendiği kafes ya da kümeslerden kaçması veya doğaya salınması halinde yerli kuş türlerinin neslini tüketebilecek istilacı türden olduğu TÜBİTAK raporlarına da yansıdığı ifade ediliyor.