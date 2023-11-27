İstanbul’da kanlı pusu: 22 yaşındaki gence 17 el ateş
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 22 yaşındaki Fırat Öncü’nün kullandığı otomobile pusu kuruldu. Saldırganların 17 el ateş ettiği otomobildeki Öncü, saldırıda başından vurularak ağır yaralandı. Öncü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kağıthane’de otomobile düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 22 yaşındaki Fırat Öncü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 05.30 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi’nde meydana geldi.İddiaya göre, 22 yaşındaki Fırat Öncü, 34 HLZ 789 plakalı otomobille cadde üzerinde ilerlemeye başladı.