İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat!

İstanbul’un yüksek kesimlerde yer alan ilçelerinde bu sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi ve Arnavutköy’de okullar bugün tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle yollarda yoğunluk oluştu, karda kayan bazı araçlar kaza yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul’un kuzeybatı kesiminde bu akşam saat 18.00’den itibaren yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği bildirildi. Yükseklerde 15 santimetre kar birikintisine neden olması beklenen yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 1

İstanbul’da uyarıları yapılan kar yağışı, kentin yükseklerdeki ilçelerinde etkili oluyor.

Beylikdüzü, Başakşehir, Arnavutköy ve Avcılar ilçelerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, zaman zaman trafik kazaları yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 2

Avrupa Yakası’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı başta Beylikdüzü, Başakşehir, Büyükçekmece ve Arnavutköy’de sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 3

BÜYÜKÇEKMECE'DE ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

İşlerine gitmek için trafiğe çıkan sürücüler araçlarının hızını düşürmek zorunda kaldı.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle araçlar ilemekte güçlük çekti.

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 4

Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler’de de zaman zaman etkili oldu.

D-100 Karayolu’nda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ara sokaklarda ve bazı caddelerde yolda kalan sürücüler oldu.

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 5

HADIMKÖY'DE KAZA

Arnavutköy ve Hadımköy'de de etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çeken Ömerli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil önce bir yayaya daha sonra da elektrik direğine çarptı.

Hadımköy'de bir otomobil ise kayarak yol kenarında bekleyen bir minibüse çarparak durabildi.

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 6

BAŞAKŞEHİR'DE ARAÇLAR KARDA KAYDI

Başakşehir’e bağlı Kayaşehir’de ise beyaza bürünen yolda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araçlar karda kayarken, bölgede trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 7

İSTANBUL'UN DOKUZ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışı etkisini sürdürürken, dokuz ilçe için kar tatili kararı verildi.

Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi, Beylikdüzü ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 8

İSTANBUL VALİLİĞİ: İL GENELİNDE TATİL YOK

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır.

Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve ⁠Beylikdüzü ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı günü) ara verilmiştir."

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 9

TEM’DE TRAFİK AKIYOR

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle ana arterlerde bir olumsuzluk yaşanmadı.

TEM Otoyolu drone kamerasıyla görüntülenirken, otoyol çevresinin beyaza büründüğü görüldü.

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 10

ANADOLU YAKASI BEYAZ ÖRTÜYLE UYANDI

Aralıklarla yağan kar Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar'da da etkili oldu.

İstanbul'un sembol yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesi de kar yağışının ardından kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 11

METEOROLOJİ UYARDI: BU AKŞAM 18.00'E DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki kar yağışı için yeni bir uyarıda bulundu.

İstanbul’un kuzeybatısı için yayımlanan uyarıda, bu akşam saat 18.00’den yarın akşam saat 18.00’e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği ifade edildi.

Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeybatısı, Tekirdağ’ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 12

KAR YAĞIŞI YARIN DA DEVAM EDECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada, merkezin son hava tahmin raporuna göre, kar yağışının yarın sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlamasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yoğun kar geçişleri yaşanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Kentin Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtilen açıklamada, kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında değişmesinin, gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artmasının beklendiği kaydedildi.

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 13

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Yağış nedeniyle hava ulaşımında iptaller yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün yapılması planlanan uçuşların yüzde 5’i, yarın yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10’unun iptal edileceği bildirildi.

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 14

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 15

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 16

PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 17

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat! - 18

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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