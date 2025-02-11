İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat!
İstanbul’un yüksek kesimlerde yer alan ilçelerinde bu sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi ve Arnavutköy’de okullar bugün tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle yollarda yoğunluk oluştu, karda kayan bazı araçlar kaza yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul’un kuzeybatı kesiminde bu akşam saat 18.00’den itibaren yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği bildirildi. Yükseklerde 15 santimetre kar birikintisine neden olması beklenen yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
İstanbul’da uyarıları yapılan kar yağışı, kentin yükseklerdeki ilçelerinde etkili oluyor.Beylikdüzü, Başakşehir, Arnavutköy ve Avcılar ilçelerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, zaman zaman trafik kazaları yaşandı.