İstanbul’da kar aniden bastırdı: Dokuz ilçede okullar tatil edildi, bu akşam 18.00’e dikkat!

HADIMKÖY'DE KAZA

Arnavutköy ve Hadımköy'de de etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çeken Ömerli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil önce bir yayaya daha sonra da elektrik direğine çarptı.

Hadımköy'de bir otomobil ise kayarak yol kenarında bekleyen bir minibüse çarparak durabildi.