İstanbul'da kar aniden bastırdı, trafik durdu: Kar yağışı ne kadar sürecek?
19.01.2026 08:52
Son Güncelleme: 19.01.2026 09:08
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da kar yağışı yeni günün ilk saatlerinde etkisini artırdı. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Valilik kararıyla motosikletli kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
İstanbul'da yeni hafta aniden bastıran kar yağışıyla başladı.
Gece boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı saat 07.00 itibariyle özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Okulların tatil olmasına rağmen trafikte yoğunluk yaşandı.
Valilik kararıyla ağır taşıtların ve motosikletli kuryelerin trafiğe çıkması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.
Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek ve trafikte son durum nasıl?
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'İ AŞTI
Yağışın da etkisiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollar ve ara sokaklarda sürücüler güçlükle ilerlerken kent genelinde D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nde başlayan trafik, Zeytinburnu'na kadar sürüyor. Sefaköy ve Bahçelievler'de meydana gelen hasarlı kazalar, bölgedeki yoğunluğun artmasına neden oluyor.
TEM Otoyolu'nda Esenyurt ile Esenler arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu gözleniyor.
ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.
Anadolu Yakası'nda D-100 karayolunda Bostancı ve Maltepe ile Pendik ve Tuzla arasındaki bazı bölgelerde yoğunluk yaşanıyor.
TEM Otoyolu Ankara yönünde Ataşehir'de başlayan trafik, Sancaktepe'ye kadar devam ediyor.
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOĞUNLUK
İşe gitmek isteyenler, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu saat 08.15 itibarıyla Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda yüzde 85 ve kent genelinde yüzde 80 olarak ölçüldü.
KAR YAĞIŞI HANGİ İLÇELERDE ETKİLİ OLUYOR?
Megakentte pazartesi sabahı kar yağışıyla başladı.
Gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, aniden bastırınca bazı yollarda olumsuzluklar yaşandı.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de kar yağışı etkili oluyor. Bu ilçelerdeki bazı bölgelerde ara sokakların kapalı olduğu gözlendi.
Avrupa Yakası'nda da Sultangazi, Bağcılar, Avcılar, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'de kar yağışı etkili oldu.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı bugün aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek.
Hava sıcaklığının 0-4 derece aralığında olacağı megakentte kar yağışı yarın kesilecek.
Yarından sonra yağmurun etkili olacağı İstanbul'da çarşambadan sonra lodosun etkisiyle hava sıcaklığı 10 dereceleri görecek.
KURYELERE VE AĞIR TAŞITLARA YASAK
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci talimata kadar yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Kar yağışı sebebiyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci emre kadar yasaklandığı belirtildi.