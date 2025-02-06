İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü (Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!)
Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası yurda ulaştı. İstanbul’un yükseklerinde dünden bu yana kar yağışı etkili oluyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çekmeköy mevkisinde aniden bastıran kar, otoyolu beyaza bürüdü. Peki İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, hangi bölgelerde daha etkili olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İstanbul’daki kar yağışının bugün akşam saatlerine doğru etkisini artırması bekleniyor. Kar yağışının daha çok kentin iç ve yüksek kesimlerinde etkisini hissettirmesi öngörülüyor.
Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul’daki etkisini sürdürüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde ani bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
İstanbul'da dün başlayan kar ve karla karışık yağmur, bazı bölgelerde aralıklı devam ediyor.
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde şiddetini artırdı.
Ani bastıran kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen yolda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.