İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü (Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!)

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası yurda ulaştı. İstanbul’un yükseklerinde dünden bu yana kar yağışı etkili oluyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çekmeköy mevkisinde aniden bastıran kar, otoyolu beyaza bürüdü. Peki İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, hangi bölgelerde daha etkili olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İstanbul’daki kar yağışının bugün akşam saatlerine doğru etkisini artırması bekleniyor. Kar yağışının daha çok kentin iç ve yüksek kesimlerinde etkisini hissettirmesi öngörülüyor.

İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü (Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!) - 1

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul’daki etkisini sürdürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde ani bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da dün başlayan kar ve karla karışık yağmur, bazı bölgelerde aralıklı devam ediyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde şiddetini artırdı.

Ani bastıran kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen yolda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü (Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!) - 2

BU AKŞAMA DİKKAT!

Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası Türkiye’ye ulaştı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları, hissedilir derecede düştü.

Megakent İstanbul’da dünden bu yana kar yağışı etkili oluyor. Kentin yüksek noktalarındaki evlerin çatıları, arabaların üzerlerini beyazlatan yağış, kent genelinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

Kentin yüksek kesimlerinde yaşayanlar, işlerine ya da okullarınab gitmek için sabah saatlerinde evlerinden çıktıklarında araçların üzerlerinde beyaz örtü gördü.

Peki İstanbul’daki kar yağışı ne kadar sürecek?
İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü (Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!) - 3

İSTANBUL’DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre İstanbul’da bugün de kar var.

Şiddetli rüzglarla birleşen kar yağışının, daha çok kentin iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü (Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!) - 4

AKOM DA UYARDI

Kentteki hava sıcaklığının en yüksek 5 derece olacağı bildirilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) tahminine göre, bugün etkili olacak kar yağışının 5-15 santimetre civarında örtü oluşturması bekleniyor.

İstanbul’daki kar yağışının cuma günü de etkili olup, hafta sonu bölgeyi terk edeceği öngörülüyor.
İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü (Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!) - 5

İSTANBUL’DA GECE SAATLERİNDE KAR ETKİLİ OLDU

İstanbul’da dün gün içinde aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde etkisini gösterdi.

Şehrin yüksek kesimlerinde yoğun yağış görülürken Sultangazi, Kağıthane, Mecidiyeköy ve Taksim’de etkisini sürdürdü.

Bazı araç sürücüleri, kayganlaşan yolda dikkatle ilerledi.
İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü (Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!) - 6

"TOPLU TAŞIMA KULLANIN" UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sürücülerin araçlarında zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı.

Kar yağışının ulaşımı aksatmaması için toplu taşıma kullanımı önerilirken, vatandaşların mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamaları tavsiye edildi.
İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü (Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!) - 7

BAŞAKŞEHİR’DE BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI

Başakşehir’de yağan kar nedeniyle yollar ve araçların üzerleri karla kaplandı.

Başakşehir 4'üncü Etap’ta sabah işine gitmek isteyen bir araç sürücüsü karla kaplanan yolda ilerleyemedi.

Bir kişi aracın arka kısmına oturarak aracı hareket ettirmeye çalışsa da sürücü başarılı olamadı.

İşlerine gitmek için evlerinden çıkan bazı vatandaşlar da araçlarının karla kaplı olduğunu gördü.

Sürücüler araçlarını temizlemek için çaba sarf etti.

İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü (Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!) - 8

BİRÇOK BÖLGEDE KAR YAĞIŞI VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin doğusu, Eskişehir’in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü (Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!) - 9

RÜZGAR SERT ESECEK

Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü (Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!) - 10

HAVA SICAKLIĞINDA ANİ DÜŞÜŞ

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü (Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!) - 11

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 6°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Çok bulutlu

KÜTAHYA °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü (Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!) - 12

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü (Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!) - 13

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmur, iç kesimleri karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü (Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!) - 14

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

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