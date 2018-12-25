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İstanbul'da kar bekleniyor

ntv.com.tr

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından kar başlaması bekleniyor. Beylikdüzü'de gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

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    İstanbul'da bugün ve yarın kar var.

    AKOM'DAN KAR UYARISI

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    Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 8 ila 10 derece azalacağını açıkladı.

    SOĞUK HAVA EGZAMAYA NEDEN OLABİLİR

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    İstanbul'da da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte şiddetli yağmurların ardından sulu kar ve yüksek kesimlerde kar başlayacak.
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    Sıcaklığın 2-3 derece olması beklenen kentte, kar yağışı çarşamba da orta şiddetli olarak sürecek.
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    Kentin en yüksek ilçelerinden Beylikdüzü'nde gece saatlerinden itibaren yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
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    Vatandaşları kar yağışına karşı uyaran yetkililer, gerekli tedbirleri almadan yola çıkılmaması gerektiğini belirtti.

    KIŞ AYLARINDA GÜVENLİ SÜRÜŞÜN SIRLARI

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