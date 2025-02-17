İstanbul'da kar için tarih verildi... Kara kış geri dönüyor: Sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek

AKOM'DAN KRİTİK UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 17 Şubat 2025 Pazartesi itibarıyla İstanbul’da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.



Hafta boyunca sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, yağışların çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor.



Haftalık tahminlere göre perşembe devam edecek kar yağışının cuma ve cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor.



Vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.