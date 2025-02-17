İstanbul'da kar için tarih verildi... Kara kış geri dönüyor: Sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek
İstanbul yeni bir soğuk havanın etkisine giriyor, Sibirya soğukları geri dönüyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM bölgede sıcaklıkların 3-6 derece birden düşeceğini ve yeni haftayla birlikte kar yağışının tekrar etkisini artıracağını açıkladı. Kar yağışının özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde 10 santime kadar çıkabileceğnini belirten uzmanlar, sıcaklığın da 0 dereceye kadar düşebileceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğ'ünün değerlendirmeleri doğrultusunda, İstanbul'un hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.