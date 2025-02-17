İstanbul'da kar için tarih verildi... Kara kış geri dönüyor: Sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek

İstanbul yeni bir soğuk havanın etkisine giriyor, Sibirya soğukları geri dönüyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM bölgede sıcaklıkların 3-6 derece birden düşeceğini ve yeni haftayla birlikte kar yağışının tekrar etkisini artıracağını açıkladı. Kar yağışının özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde 10 santime kadar çıkabileceğnini belirten uzmanlar, sıcaklığın da 0 dereceye kadar düşebileceğini açıkladı.

İstanbul'da kar için tarih verildi... Kara kış geri dönüyor: Sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğ'ünün değerlendirmeleri doğrultusunda, İstanbul'un hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.

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İstanbul'da kar için tarih verildi... Kara kış geri dönüyor: Sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek - 2

İstanbul Valiliği, yeni haftada sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kentin soğuk havanın etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda, İstanbul'da bugünden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar için tarih verildi... Kara kış geri dönüyor: Sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek - 3

AKOM'DAN KRİTİK UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 17 Şubat 2025 Pazartesi itibarıyla İstanbul’da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.

Hafta boyunca sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, yağışların çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor.

Haftalık tahminlere göre perşembe devam edecek kar yağışının cuma ve cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor.

Vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

İstanbul'da kar için tarih verildi... Kara kış geri dönüyor: Sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek - 4

SİBİRYA SOĞUKLARI GERİ DÖNÜYOR

Uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresi, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 0 ve 3°C arasında seyredeceği, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor. Kar birikiminin özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde 10 santime kadar çıkabileceğini belirtildi.

İstanbul'da kar için tarih verildi... Kara kış geri dönüyor: Sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek - 5

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

AKOM, sürücüleri özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Şehir genelinde kar yağışıyla birlikte yolların kapanabileceği, ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği ve gizli buzlanma riskinin arttığı bildirildi.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4 - 8°C altında seyredeceğini ve 26 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında normale dönmesinin beklendiğini belirtti.

Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.

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