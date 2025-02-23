İstanbul'da kar kalınlığı yer yer 47 santime ulaştı; 85 bin 805 ton tuz kullanıldı
İstanbul'daki kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise birçok ilçede çalışmalarıı sürdürüyor. İstanbul'da 19 Şubat'tan bu yana etkili olan yağışlarla kar kalınlığı 47 santimetreye ulaştı. Kent genelinde hava sıcaklığı Cumartesi gecesi şehir merkezinde -3 derece, yüksek kesimlerde ise -7 derece ölçüldü. Pazar günü sabah saatlerinde ise sıcaklık - 3 derece oldu.
İsttanbul'da 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı aralıklarla kentin yüksek kesimlerinde görülmeye devam ediyor.
Deniz seviyesinde zaman zaman sulu kar şeklinde görülen yağışlar Pazar günü yerini bazı ilçelerde güneşli havaya bıraktı.
Kent genelinde hava sıcaklığı sabah saatlerinde -3 derece ölçüldü.