İstanbul'da kar kalınlığı yer yer 47 santime ulaştı; 85 bin 805 ton tuz kullanıldı

KUZEY KESİMLERDE SICAKLIK -7 DERECE ÖLÇÜLDÜ

İstanbul'un güney kesimlerinde kar kalınlığı 10 cm, D-100 ve TEM otoyolları arasındaki bölgelerde 15-30 cm, kuzey kesimlerinde 20-40 cm arasında, kentin yüksek kesimlerinde ise 47 cm olarak ölçüldü. AKOM verilerine göre, kar yağışı devam ederken Cumartesi gecesi termometreler şehir merkezinde -2 dereceyi, kentin kuzey kesimlerinde ise, -7 dereceyi gösterdi.

Buzlanma riski nedeniyle belediye ekipleri birçok noktada tuzlama ve solüsyon çalışmalarına devam etti.