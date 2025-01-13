İstanbul'da kar kapıya dayandı! Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava Marmara Bölgesi'nde etkili oluyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerimde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı devam ediyor. İstanbul’da ise kuvvetli sağanak etkili oluyor.

İstanbul'da kar kapıya dayandı! Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - 1

Edirne'de dün etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının yoğun olduğu kırsal alanlarda yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da kar kapıya dayandı! Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - 2

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte yüksek kesimlerde kar yağışının hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kırklareli'nde ise dün başlayan kar yağışı kuzeyde zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor.

Demirköy ilçesinin Mahyatepe Mevkisi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye yükseldi.

İstanbul'da kar kapıya dayandı! Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - 3

Kar yağışı, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda da devam ediyor.

İstanbul'da kar kapıya dayandı! Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - 4

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının çarşamba gününe dek süreceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar kapıya dayandı! Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - 5

Tekirdağ'da yüksek yerlerde zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da kar kapıya dayandı! Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - 6
İstanbul'da kar kapıya dayandı! Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - 7
İstanbul'da kar kapıya dayandı! Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - 8
İstanbul'da kar kapıya dayandı! Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - 9




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