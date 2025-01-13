İstanbul'da kar kapıya dayandı! Trakya'da kar yağışı etkili oluyor
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava Marmara Bölgesi'nde etkili oluyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerimde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı devam ediyor. İstanbul’da ise kuvvetli sağanak etkili oluyor.
Edirne'de dün etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.
İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının yoğun olduğu kırsal alanlarda yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.