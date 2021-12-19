İstanbul'da kar seferberliği: Tuz dağları havadan görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da kar yağışının Pazartesi gününden itibaren etkili olması bekleniyor. Hal böyle olunca da kar seferberliği başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda deposunda bulunan 190 bin ton tuz ve bin 582 araçla karın olumsuz etkilerine müdahale etmek için hazırlanıyor.