İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü

İstanbul’da dün şiddetlenen kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar geçişleri yaşanıyor. Dün daha çok Avrupa Yakası’nda etkili olan kar yağışı, bugün öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’na geçiş yaptı. Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı arabalar ve çatıları beyaza bürüdü. Kar yağışının bu akşama kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü - 1

Soğuk hava dalgasının etkili olduğu İstanbul’da, 10 Şubat Pazartesi günü akşamı başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Dün, kar geçişlerinin yaşandığı kentin bazı bölgeleri kısa sürede beyaza bürünürken akşam saatlerinde bazı ilçelerde kar yerini yağmura bıraktı.

Bu sabah kentte yeniden başlayan kar yağışı, başta yüksek kesimler olmak üzere bazı ilçelerde aralıklarla devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü - 2

Avrupa Yakası’nda, Silivri ve Çatalca’nın yüksek kesimlerin kar geçişleri etkili oluyor.

Sultangazi’de, sabah saatlerinde yağan kar, yerini karla karışık yağmura bıraktı.

Anadolu Yakası’nda Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy ve Üsküdar’da kar aralıklarla sürüyor.

Tuzla’da ise yağmur etkisini gösteriyor.

Kentin yükseklerinde etkisini artıran kar, Çamlıca Tepesi’nde de beyaz örtü oluşturdu.

Okulların da tatil olmasını fırsat bilen bazı aileler, çocuklarıyla kar topu oynayıp karın tadını çıkardı.

İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü - 3

DÜN İKİ AYRI MEVSİM YAŞANMIŞTI

İstanbul’da dün belli noktalarda olağanüstü bir durum yokken, bazı ilçeler beyaza büründü.

Megakentte 20-30 kilometrede adeta iklim değişti.

Yer yer buz tutan yollarda kazalar meydana geldi.
İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü - 4

Esenyurt’ta karlı yolda kayan otomobil önce karşı yönden gelen araca, ardından da kaldırımda yürüyen iki öğretmene çarptı. Yaralanan öğretmenler hastaneye kaldırıldı.

Pek çok sürücü ilerlemekte zorlandı.

Kar dün akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağış yüksek kesimlerde yer yer tipi şeklinde oldu.

İstanbul Valiliği, kent genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü - 5

İSTANBUL'DA BUGÜN KAR VAR MI?

İstanbul’da bugün havanın çok bulutlu, kent merkezinde karla karışık yağmurlu olması, yükseklerde ise kar geçişleri yaşanması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentin yedi ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’de yağışların kar geçişleri şeklinde olması, zaman zaman kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor.
İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü - 6

AKOM’DAN ANADOLU YAKASINA UYARI: ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde kentin kuzeyinde görülen yağışın öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda ağırlıklı olarak etkili olacağı ifade edildi.

Karla karışık yağmurun yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olacağına dikkat çekilen açıklamada, “Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir.” denildi.

İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü - 7

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Karaman çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü - 8

Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü - 9

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü - 10

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 6°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü - 11

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yağmurlu

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü - 12

SİVAS °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü - 13

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve ve yüksek kesimleri kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MARDİN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
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