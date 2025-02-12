İstanbul’da kar şiddetlendi: Anadolu Yakası beyaza büründü
İstanbul’da dün şiddetlenen kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar geçişleri yaşanıyor. Dün daha çok Avrupa Yakası’nda etkili olan kar yağışı, bugün öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’na geçiş yaptı. Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı arabalar ve çatıları beyaza bürüdü. Kar yağışının bu akşama kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Soğuk hava dalgasının etkili olduğu İstanbul’da, 10 Şubat Pazartesi günü akşamı başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Dün, kar geçişlerinin yaşandığı kentin bazı bölgeleri kısa sürede beyaza bürünürken akşam saatlerinde bazı ilçelerde kar yerini yağmura bıraktı.
Bu sabah kentte yeniden başlayan kar yağışı, başta yüksek kesimler olmak üzere bazı ilçelerde aralıklarla devam ediyor.