İstanbul'da kar yağışı

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde dün öğle saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. Sarıyer'de ise gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yollar ve araçların üzeri beyaza büründü. Araçlar kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar yol kenarında kartopu oynadı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 22.12.2021 - 00:32 | Son Güncelleme : 22.12.2021 - 01:09

İstanbul'da kar yağışı - 1

'da başlayan kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.

İstanbul'da kar yağışı - 2


Anadolu Yakası'nda, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye ve Beykoz'da kar yağışı görüldü. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Sarıyer’in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da kar yağışı - 3

Araçların bazı noktalarda zorlukla ilerlediği görüldü. Bazı sürücüler, araçlarını evlerine yakın bir noktada park edip, yürüyerek yollarına devam etti.

İstanbul'da kar yağışı - 4

Çok sayıda vatandaşın da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

İstanbul'da kar yağışı - 5

Belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

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