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İstanbul'da kar yağışı

DHA

İstanbul Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde. Yağış yer yer kar ve sulu kar olarak kendisini gösteriyor.

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    İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, bazı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.
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    Karla karışık yağmur zaman zaman kar şeklinde etkili oluyor. 

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    Yağış, Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur, yüksek yerlerde kar, Anadolu Yakası'nda ise yağmur şeklinde devam ediyor.

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    Kentin batısında ise kar daha etkili. Çatalca kısa sürede beyaza büründü.
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    Yağışla birlikte etkili olan rüzgar, sıcaklığın da hissedilir derecede düşmesine neden oldu.
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Öğleden sonraya kadar bu şekilde devam edecek yağışların, havanın biraz daha soğumasıyla il genelinde 15.00'ten sonra kara dönüşeceği tahmin ediliyor" denildi.
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için hazırlıklarını tamamladı.
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    Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracı göreve hazır" ifadeleri kullanıldı.
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    Kar yağışı kent trafiğinde bir aksamaya yol açmazken deniz ulaşımında problem yaşanıyor. İDO ve BUDO'nun dış hat seferleri yapılamıyor.
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    Karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklindeki yağışların yarın da süreceği öngörülüyor. 

    İstanbul'da rüzgarın da gün içinde kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi, rüzgarın hızının yer yer 90 kilometreye kadar çıkması, pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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