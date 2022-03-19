İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'de bugün etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul için turuncu kodlu uyarı yaptı.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.03.2022 - 08:54 | Son Güncelleme : 19.03.2022 - 10:06

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - 1

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı 'un birçok noktasında ektili oldu.

yağışıyla beraber kent beyaza büründü. 

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - 2

Yer yer etkisini artırarak sağanak şeklinde görülen yağışa karşı Karayolları ekiplerinin yol temizleme ve tuzlama çalışmaları gece boyu devam etti.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - 3

TURUNCU KODLU UYARI

Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte 'Turuncu' alarm verildiğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 03.00-06.00 arası kar
06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı beklenildiğini açıkladı.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - 4

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19-25 Mart için yayınladığı haftalık rapora göre kar yağışının pazartesi günene kadar sürmesi bekleniyor.

Pazartesi günü sulu kara döneceği tahmin edilen yağışların salı günü yerini yağmura bırakacağı öngörülüyor.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - 5

MOTOSİKLET VE E-SCOOTER YASAĞI

Vali Yerlikaya, dün saat 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurmuştu.

İstanbul'da kar yağışının aralıklarla Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. 

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - 6
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - 7
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - 8
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - 9
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - 10
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - 11
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - 12
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - 13
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - 14
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - 15

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