İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19-25 Mart için yayınladığı haftalık rapora göre kar yağışının pazartesi günene kadar sürmesi bekleniyor.

Pazartesi günü sulu kara döneceği tahmin edilen yağışların salı günü yerini yağmura bırakacağı öngörülüyor.