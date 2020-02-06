İstanbul'da kar yağışı başladı

Anadolu Yakası'nın yüksek kesimleri ile Avrupa Yakası'nda Eyüpsultan, Sarıyer ve Silivri'de bazı bölgelerde kar etkili oluyor.

Anadolu Ajansı 06.02.2020 - 20:22





İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışı başladı. Kentte sabah saatlerinden itibaren yağmur şeklinde devam eden yağışlar, yerini karla karışık yağmura ve yüksek kesimlerde kara bıraktı.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Kadıköy, Beykoz, Kartal ve Çekmeköy'de yağış, karla karışık yağmur şeklinde görülüyor.

Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nın yüksek kesimleri ile Avrupa Yakası'nda Eyüpsultan, Sarıyer ve Silivri'de bazı bölgelerde kar etkili oluyor.