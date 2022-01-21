İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde başladı. Özellikle Beylikdüzü ve Çatalca kısa sürede beyaza büründü. İstanbul'un tümünde kar etkisini gösteriyor.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 21.01.2022 - 19:33 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 19:34

İstanbul'da kar yağışı başladı - 1

'da kar yağışı akşam saatlerinde aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağarken, kimi ilçelerde ise yağmur etkili oluyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü-Esenyurt yönünde kar yağışı etkisini artırdı. Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

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Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçelerde evlerin çatıları ve yol kenarlarındaki yeşillik alanlar beyaza büründü.

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Bazı vatandaşlar kar topu oynarken, bazıları da bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

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Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir'de sulu kar yağırken, belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

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Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu ve Sarıyer'de ise yağmur etkisini sürdürüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Üsküdar Çamlıca ve diğer yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur gözleniyor.

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