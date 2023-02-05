İstanbul'da kar yağışı başladı

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beklenen kar yağışına karşı alınan tedbirleri açıkladı.

İmamoğlu, "60-90 kilometre/saat bir fırtına ile kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Hissedilen derecenin -5 ile -7'lere kar düşmesi bekleniyor." dedi.

Öte yandan İmamoğlu, 9649 personelin görev başında olduğunu hatırlatarak metrobüs yoluna özel kar küreme araçlarınin görev yapacağını duyurdu ve "Mümkünse toplu taşımanın kullanılması önemli bir uyarıdır. Pazartesi dahil fırtına ile devam edecek. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın." uyarısında bulundu.