İstanbul'da kar yağışı başladı (Meteorolojiden sarı kodlu uyarı)

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’a giriş yapan kar yağışı Çekmeköy, Pendik, Silivri, Kartal, Beylikdüzü, Çatalca ve Çamlıca'da etkili oluyor.
Silivri’de beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı özellikle Danamandıra, Kadıköy, Çayırdere mahallelerinde etkili oldu.
Öte yandan kar yağışı Üsküdar'da Çamlıca Tepesi'nde etkisini gösterdi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.
Pendik, Çekmeköy ve Beykoz'un yüksek kesimlerinde yoğun kar görülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki kar yağışı için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Bu akşam saat 18.00'den sonra etkisini artırması ve pazartesi öğle saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağacağı belirtildi.
Açıklamada, "Avrupa yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Meteorolojik verilere işaret eden Yerlikaya, "Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım." dedi.
Vali Yerlikaya,bir önemli uyarısının da motosiklet sürücüleri ve motokuryelere olduğunu belirterek, beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
İstanbul Valiliği beklenen kar yağışı ile ilgili tedbirleri açıkladı.
Açıklamada, "11 bin 130 personel, 171 acil çıkış noktası ve 23 otoyol hizmet tesisi (OHT), 57 iş makinesi noktasında 2 bin 591 İş Makinası, 101 Noktada 475,400 ton tuz, 3 bin 640 ton solüsyon kapasitesi ile kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır durumda bulunmaktadır" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beklenen kar yağışına karşı alınan tedbirleri açıkladı.
İmamoğlu, "60-90 kilometre/saat bir fırtına ile kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Hissedilen derecenin -5 ile -7'lere kadar düşmesi bekleniyor." dedi.
Öte yandan İmamoğlu, 9649 personelin görev başında olduğunu hatırlatarak metrobüs yoluna özel kar küreme araçlarınin görev yapacağını duyurdu ve "Mümkünse toplu taşımanın kullanılması önemli bir uyarıdır. Pazartesi dahil fırtına ile devam edecek. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın." uyarısında bulundu.