İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? (Yeni haftada hava nasıl olacak?)

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 5°C Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu EDİRNE °C, 5°C Çok bulutlu İSTANBUL °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu SAKARYA °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu