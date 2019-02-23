İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı
DHA
İstanbul Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde. Yağış yer yer kar ve sulu kar olarak kendisini gösteriyor. Meteoroloji'nin açıklamasına göre.i saat 15.00'ten sonra hava daha da soğuyacak ve kar yağışı il genelinde etkili olacak.
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1İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, bazı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.
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2Karla karışık yağmur zaman zaman kar şeklinde etkili oluyor. Yağış, Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur, yüksek yerlerde kar, Anadolu Yakası'nda ise yağmur şeklinde devam ediyor.
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3Kentin batısında ise kar daha etkili. Çatalca kısa sürede beyaza büründü.
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4Yağışla birlikte etkili olan rüzgar, sıcaklığın da hissedilir derecede düşmesine neden oldu.
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5Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de yeni bir açıklama geldi. Öğleden sonraya kadar bu şekilde devam edecek yağışların, havanın biraz daha soğumasıyla il genelinde 15.00'ten sonra kara dönüşeceği tahmin ediliyor.
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6Karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklindeki yağışların yarın da süreceği öngörülüyor.
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7İstanbul'da rüzgarın gün içinde kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi, rüzgarın hızının yer yer 90 kilometreye kadar çıkması, pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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8Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları da kar ve sağanağa karşı hazır bekletiliyor.
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9Kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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