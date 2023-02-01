İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı başladı. Yüksek kesimler başta olmak üzere kentin tamamında kar, aralıklarla etkili oldu.

İstanbul'da kar yağışı - 1

İstanbul'un yüksek kesimler başta olmak üzere tamamında kar yağışı gece sabah saatlerinde aralıklarla devam etti.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'da kar yağışı - 2

Kar yağışı Anadolu yakasının yüksek kesimleri başta olmak üzere Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Ümraniye ve Kartal'da etkili oldu.

Kentin simge noktalarından Çamlıca Tepesi de beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da kar yağışı - 3

Avrupa yakasında da Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Esenler, Bakırköy, Bayrampaşa, Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde etkili olan yağış, karlı ve karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösteriyor.

İstanbul'da kar yağışı - 4

Vatandaşlar kar yağışını cep telefonuyla kayıt altına alırken, yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

İstanbul'da kar yağışı - 5
İstanbul'da kar yağışı - 6
İstanbul'da kar yağışı - 7
İstanbul'da kar yağışı - 8
İstanbul'da kar yağışı - 9
İstanbul'da kar yağışı - 10
İstanbul'da kar yağışı - 11
İstanbul'da kar yağışı - 12
İstanbul'da kar yağışı - 13
İstanbul'da kar yağışı - 14
İstanbul'da kar yağışı - 15
İstanbul'da kar yağışı - 16
İstanbul'da kar yağışı - 17
İstanbul'da kar yağışı - 18
İstanbul'da kar yağışı - 19
İstanbul'da kar yağışı - 20
İstanbul'da kar yağışı - 21
İstanbul'da kar yağışı - 22
İstanbul'da kar yağışı - 23
İstanbul'da kar yağışı - 24

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