İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'un yüksek kesimler başta olmak üzere tamamında kar yağışı gece sabah saatlerinde aralıklarla devam etti.
Kar yağışı Anadolu yakasının yüksek kesimleri başta olmak üzere Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Ümraniye ve Kartal'da etkili oldu.
Kentin simge noktalarından Çamlıca Tepesi de beyaz örtüyle kaplandı.
Avrupa yakasında da Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Esenler, Bakırköy, Bayrampaşa, Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde etkili olan yağış, karlı ve karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösteriyor.
Vatandaşlar kar yağışını cep telefonuyla kayıt altına alırken, yollarda tuzlama çalışması yapıldı.