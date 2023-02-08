İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin birçok ilçesinde tipi şeklinde etkili oluyor.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 1

Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Ümraniye, Beykoz, Pendik, Kartal, Maltepe ve Sancaktepe'de yer yer tipi şeklinde devam ediyor.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 2

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü ilerliyor. Karla kaplanan bazı ara yollarda da sürücüler ilerlemekte zorluk çekiyor.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 3

Kar küreme araçları biriken karları temizlemek için TEM Otoyolu'nda çalışma yapıyor.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 4

TUZLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Avrupa Yakası'nda Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Başakşehir, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Fatih, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Kağıthane'de de kar yağışı aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 5

Ana arterlerin açık olduğu bölgelerde bazı ara yolların beyaz örtüyle kaplandığı görüldü. Trafik akışında sorun yaşanmazken, belediye ekipleri de tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 6
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 7
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 8
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 9
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 10
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 11
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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 14
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 15

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