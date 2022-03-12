İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

Perşembe günü etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinde kar, tipi ile etkisini sürdürürken, boğaza yakın bölgelerde ise sis bastırdı. Bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü. Yollarda olası bir tıkanıklığın önüne geçilmesi için iş makineleri çalışmalarına devam etti