İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 12.03.2022 - 21:36 | Son Güncelleme : 12.03.2022 - 21:42
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan Kar yağışı bugün de kuvvetlenerek devam ediyor.
Perşembe günü etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinde kar, tipi ile etkisini sürdürürken, boğaza yakın bölgelerde ise sis bastırdı. Bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü. Yollarda olası bir tıkanıklığın önüne geçilmesi için iş makineleri çalışmalarına devam etti
Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz Kartal ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı akşam saatlerinde de aralıklarla etkili oluyor.
Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı.
Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor.