İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

İstanbul'da perşembe gününden bu yana yağan kar bugün etkisini arttırarak devam ediyor. Kar fırtınası, Sarıyer ve Beykoz başta olmak üzere kentin kuzey ve yüksek yerlerinde daha fazla etkili olmaya başladı. Kar yağışının geç saatlere kadar etkili olması bekleniyor.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 12.03.2022 - 21:36 | Son Güncelleme : 12.03.2022 - 21:42

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 1

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından 'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan Kar yağışı bugün de kuvvetlenerek devam ediyor.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 2

Perşembe günü etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinde kar, tipi ile etkisini sürdürürken, boğaza yakın bölgelerde ise sis bastırdı. Bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü. Yollarda olası bir tıkanıklığın önüne geçilmesi için iş makineleri çalışmalarına devam etti

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 3

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz Kartal ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı akşam saatlerinde de aralıklarla etkili oluyor.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 4

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 5

Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 6
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 7
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 8
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 9
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 10
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 11
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 12
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 13
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 14
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 15
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 16
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 17
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 18
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 19
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 20
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 21
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 22
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 23
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 24
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 25
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 26
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 27
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 28
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 29
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 30
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 31
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 32
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 33
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 34
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 35
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 36
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 37
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 38
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İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 40
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İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 42
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 43

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