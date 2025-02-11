İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil!

METEOROLOJİ UYARDI: YARIN AKŞAMA KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki kar yağışı için yeni bir uyarıda bulundu.

İstanbul’un kuzeybatısı için yayımlanan uyarıda, bu akşam saat 18.00’den yarın akşam saat 18.00’e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği ifade edildi.

Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeybatısı, Tekirdağ’ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.