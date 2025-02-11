İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil!
İstanbul’un yüksek kesimlerde yer alan ilçelerinde bu sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi ve Arnavutköy’de okullar bugün tatil edilirlen, yarın tüm il genelinde eğitime ara verildi. Kar yağışı nedeniyle yollarda yoğunluk oluştu, karda kayan bazı araçlar kaza yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul’un kuzeybatı kesiminde bu akşam saat 18.00’den yarın 18.00'e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği bildirildi. Yükseklerde 15 santimetre kar birikintisine neden olması beklenen yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA
İstanbul'da kar yağışının yarın da etkili şekidel devam etmesi bekleniyor.
İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın kentte eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.
Bu nedenle 12 Şubat 2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.