İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil!

İstanbul’un yüksek kesimlerde yer alan ilçelerinde bu sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi ve Arnavutköy’de okullar bugün tatil edilirlen, yarın tüm il genelinde eğitime ara verildi. Kar yağışı nedeniyle yollarda yoğunluk oluştu, karda kayan bazı araçlar kaza yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul’un kuzeybatı kesiminde bu akşam saat 18.00’den yarın 18.00'e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği bildirildi. Yükseklerde 15 santimetre kar birikintisine neden olması beklenen yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 1

İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA

İstanbul'da kar yağışının yarın da etkili şekidel devam etmesi bekleniyor. 

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın kentte eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

Bu nedenle 12 Şubat 2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 2

İstanbul’da uyarıları yapılan kar yağışı, bu sabah saatlerinden bu yana kentin yüksek noktalarında etkili olmayı sürdürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve sonraki saatlerde etkisini artırarak sürdüren kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü, Başakşehir, Arnavutköy ve Avcılar’da trafikte yoğunluk yaşandı, kar lastiği bulunmayan araçlar zaman zaman kayarak kazaya neden oldu.

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 3

Avrupa Yakası’nda özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy, Esenyurt, Küçükçekmece ve Sultangazi’de yollar karla kaplandı.

Sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, kar yağışı nedeniyle oluşan trafikte araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi.

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 4

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde rampa çıkmakta zorlanan araçlar yolda mahsur kaldı.

Osman Gazi Caddesi'nde bir İETT otobüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda durağa kayarak yanaştı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ise yokuş aşağı kayan otomobil, kaldırımda yürüyen kişiye çarptı.

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 5

Arnavutköy Şamlar Bağlantı Yolu’nda kar küreme araçlarının gelmemesi nedeniyle bir TIR sürücüsü aracıyla mahsur kaldı.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde yokuş çıkmakta zorlanan araçlar, geri kayarak kazalara yol açtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, önlem amaçlı kumlama çalışması yapılana kadar yolları ulaşıma kapattı.
İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 6

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde de farklı noktalarda kazalar meydana gelirken, motosikletliler karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir motosikletli, yokuşu çıkamayınca aracını iterek götürmek zorunda kaldı.

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 7

Başakşehir Yunus Emre Caddesi'nde bir İETT otobüsü yolda kalırken cadde ulaşıma kapandı.

Başakşehir 4. Etap'ta da yolda kalan bir İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı.

Beylikdüzü'nde başlayan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Gürpınar'da yokuşta kaymaya başlayan otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kavaklı'da ise bir otomobil kayarak park halindeki 4 araca çarptı.

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 8

Habipler-Mahmutbey yolunun Sultangazi kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıyer'de etkili olan kar nedeniyle Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde buzlanan yolda araçlar güçlükle ilerledi.

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 9

İSTANBUL'UN DOKUZ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışı etkisini sürdürürken, dokuz ilçe için kar tatili kararı verildi.

Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi, Beylikdüzü ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 10

İSTANBUL VALİLİĞİ: İL GENELİNDE TATİL YOK

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır.

Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve ⁠Beylikdüzü ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı günü) ara verilmiştir."

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 11

METEOROLOJİ UYARDI: YARIN AKŞAMA KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki kar yağışı için yeni bir uyarıda bulundu.

İstanbul’un kuzeybatısı için yayımlanan uyarıda, bu akşam saat 18.00’den yarın akşam saat 18.00’e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği ifade edildi.

Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeybatısı, Tekirdağ’ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 12

KAR YAĞIŞI YARIN DA DEVAM EDECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada, merkezin son hava tahmin raporuna göre, kar yağışının yarın sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlamasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yoğun kar geçişleri yaşanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Kentin Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtilen açıklamada, kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında değişmesinin, gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artmasının beklendiği kaydedildi.

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 13

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Yağış nedeniyle hava ulaşımında iptaller yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün yapılması planlanan uçuşların yüzde 5’i, yarın yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10’unun iptal edileceği bildirildi.

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 14

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 15

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 16

PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 17

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 18

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı: Yarın okullar tatil! - 19
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