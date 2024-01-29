İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor: Meteoroloji'den yeni uyarı

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Fatih, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritasında bugün sarı alarm sadece İstanbul için yandı. İstanbul'un farklı ilçelerinde fırtına, kar ve sağanak bekleniyor. Yağışların salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor: Meteoroloji'den yeni uyarı - 1

İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Fatih, Kağıthane, Eyüpsultan, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri'de caddeler ve araçların üzeri zaman zaman beyaz örtüyle kaplahdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor: Meteoroloji'den yeni uyarı - 2

Çatalca'da bazı araçlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Kar yağışının yarın sabaha kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor: Meteoroloji'den yeni uyarı - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritasında sadece İstanbul için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor: Meteoroloji'den yeni uyarı - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftada ülke genelinde kuvvetli soğuklar devam edecek. İstanbul'da sulu kar ve iç kesimlerdeki ilçelerde kar görülecek. Ankara'da aralıklı kar yağışı kesiliyor hava çok soğuk, öğle 3 gece -3 derece. İzmir bulutlu 10 derece. Fırtınayla hava çok daha soğuk hissedi, Bozdağ'a hafif kar yağacak. Bursa'da sulu kar ve köylerde kar var. Antalya'da yağmur, Saklıkent ve iç kesimlerinde kar bekleniyor. İstanbul 3, Ankara 2, İzmir 9, Bursa 4, Antalya 14 derece.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor: Meteoroloji'den yeni uyarı - 5

Marmara'da hava çok soğudu, Trakya'da hava kapalı, hafif kar yağışı bekleniyor, Kocaeli ve Balıkesir çevresinde ise kar daha yoğun yağacak. Sıcaklık 5-6 derecelerde. Salı yağışlar yağmur ve sulu kar olarak sürecek.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor: Meteoroloji'den yeni uyarı - 6

İç Anadolu'da Eskişehir, Konya ve Sivas'ta kar yağışı aralıklı devam ediyor, Niğde civarı bulutlu, bölgedeki en yüksek sıcaklık 2-3 derece. Gece ise Sivas ve Kayseri -6 derece.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor: Meteoroloji'den yeni uyarı - 7

Ege'de çoğu şehirde hava kapalı ve fırtınayla daha dondurucu bir soğuk var, Manisa'da karla karışık yağmur, zaman zaman kar bile görülebilecek. Muğla 5, Denizli 6, Afyon 1, Bodrum 11 derece. Soğuk hava salı günü de devam edecek.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor: Meteoroloji'den yeni uyarı - 8

Akdeniz'de sahillerde yağmur geçişleri var, Mersin ve Adana'nın yüksekleri, Gaziantep, Diyarbakır boyunca ise kar ve sulu kar bekleniyor. Yağışlar salı günü de sürecek. Adana 13, Kahramanmaraş 6, Gaziantep ve Diyarbakır 3 derece.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor: Meteoroloji'den yeni uyarı - 9

Karadeniz'de sahillerde yağmur, yükseklerde kar şeklinde devam eden yağışlar salıdan itibaren zayıflayacak. Bolu 1, Samsun 7, Tokat 3, derece. Doğu Anadolu'da ise yağış hafifledi, bölge genelinde don var, gece Erzurum -16, kars -18 dereceye inecek.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor: Meteoroloji'den yeni uyarı - 10
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