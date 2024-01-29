İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor: Meteoroloji'den yeni uyarı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Fatih, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritasında bugün sarı alarm sadece İstanbul için yandı. İstanbul'un farklı ilçelerinde fırtına, kar ve sağanak bekleniyor. Yağışların salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.
İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
Fatih, Kağıthane, Eyüpsultan, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri'de caddeler ve araçların üzeri zaman zaman beyaz örtüyle kaplahdı.