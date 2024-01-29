İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor: Meteoroloji'den yeni uyarı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftada ülke genelinde kuvvetli soğuklar devam edecek. İstanbul'da sulu kar ve iç kesimlerdeki ilçelerde kar görülecek. Ankara'da aralıklı kar yağışı kesiliyor hava çok soğuk, öğle 3 gece -3 derece. İzmir bulutlu 10 derece. Fırtınayla hava çok daha soğuk hissedi, Bozdağ'a hafif kar yağacak. Bursa'da sulu kar ve köylerde kar var. Antalya'da yağmur, Saklıkent ve iç kesimlerinde kar bekleniyor. İstanbul 3, Ankara 2, İzmir 9, Bursa 4, Antalya 14 derece.