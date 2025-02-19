İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk

İstanbul'da bir haftadır beklenen kar yağışı bazı bölgelerde şiddetini artırarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da okullar tatil edildi. İş çıkışına denk gelen kar, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. İş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 90'ı gördü. Toplu taşımada da büyük yoğunluk oldu. Kar yağışının kent genelinde bugün saat 22.00'den sonra etkisini daha da artırması beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 1

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL

Soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı.

İstanbul'da merakla beklenen "Okullar tatil mi?" sorusu yanıt buldu. İstanbul Valisi Davut Gül, yarın okulların tatil olduğunu duyurdu. 

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TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 2

BEKLENEN KAR GELDİ

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini arttırdı.

Başakşehir'deki öğrencilerin kar sevinci

Yüksek kesimlerin ardından kent genelinde de etkili olmaya başlayan kar yağışı Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş'da da etkisini gösteriyor.

Anadolu Yakası'nın Ümraniye ilçesinde de kar yağışı başladı.

Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemeye çalışıyor.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 3

İŞ ÇIKIŞI TRAFİK FELÇ OLDU

Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Anadolu Yakası Kadıköy ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı trafiği adeta felç etti.

Kentte trafik yoğunluğu yüzde 90’lara dayandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 19.25 itibarıyla yüzde 87 olarak gösterildi.

D-100 Karayolu Kadıköy Sahrayıcedit mevkisinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

Saat 20.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 50'ye düştü. 

Saat 21.05 itibarıyla yüzde 35'e kadar geriledi. 

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 4

TOPLU TAŞIMADA İZDİHAM

Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler trafikten kaçarken izdihamla karşılaştı.

Birçok metro ve metrobüs durağında uzun kuyruklar oluştu.

Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da bulunan metro ve metrobüs bağlantı noktalarının istasyon girişlerinde büyük kalabalıklar oluştu.

Metroya binmek için Mecidiyeköy istasyonuna gelenler, turnikeler kısmına kadar kuyruk oluşturdu.

Vatandaşların araca binebilmek için bekleme sürelerinin bir saate yaklaştığı öğrenildi.

Zincirlikuyu'da metrobüs hattı ile Yenikapı-Osmanbey metrosunu birbirine bağlayan alt geçitlerde de vatandaşların kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk çektiği görüldü.

MECİDİYEKÖY VE ZİNCİRLİKUYU İSTASYONLARINDAKİ YOĞUNLUK KAMERADA

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 5

METRO HATLARI SAAT 02.00'A KADAR UZATILDI

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan zorlu hava koşullarında yolcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Yoğunluk nedeniyle, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, МЗ Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Ataköy-Olimpiyat, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy, F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan hatlarında seferlerin 02.00'ye kadar süreceği kaydedildi.

Açıklamada, yoğunluk azalana kadar ek seferler yapılacağı da duyuruldu.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 6

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN" UYARISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir uyarı geldi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından "İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız." diyerek şunları kaydetti:

"Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz.

İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor.

En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır.

Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir.

Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir.

Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek.

Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor."

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 7

İSTANBUL HAVALİMANI VE SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR AZALTILDI

Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan seferlerin yüzde 10'nun iptal edildiği açıklandı.

Kar yağışının etkisini artıracağı Cuma günü ise uçuşların yüzde 20'sinin iptal edileceği belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle, 18 Şubat'ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için alınan uçuş azaltma kararının revize edildi.

22 Şubat'taki uçuşların yüzde 30'unun iptal edildiği bildirildi.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 8

İBB'DEN SMS

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da üç gün sürecek olan kar yağışına ilişkin vatandaşları SMS ile uyardı.

İBB tarafından cep telefonlarına gönderilen SMS mesajında, şunlar denildi:

"Değerli İstanbullular; yoğun kar yağışının şehrimizi 3 gün etkilemesi bekleniyor. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği ve zincirsiz araçların kullanılmaması önemlidir."

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 9

SAAT SAAT RAPORLANDI

Bugün saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 10

KAR KALINLIĞI 40 CM’Yİ BULABİLİR

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,
E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,
TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,
Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 11

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

Yarın akşamdan itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 12

AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması ve sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi gerektiğini dile getirdi.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 13

Hava koşullarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 14

BAKANLIKTAN SEFER İPTALLERİ AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. İstanbul'da kar ve buzlanma riskine karşı İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. 

Açıklamada sefer iptalleriyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı; 

İstanbul Havalimanında 19 Şubat Çarşamba günü yüzde 15’e kadar, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verilmiştir.

Türk Hava Yolları’nın günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, 19 Şubat 2025 tarihinde yaklaşık 150 uçuşunun; 21 Şubat 2025 tarihinde ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörülmektedir. Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 15

THY'DEN UÇUŞ İPTALİ

Türk Hava Yolları (THY) perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” denildi.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 16

İptal edilen uçuşların, uçuş bilgisiyle havayolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi gerekiyor.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk - 17

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre il genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının, 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Kar yağışının vatandaşların hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerin önüne geçebilmek için bir dizi tedbirin hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, alınan tedbirleri şöyle sıralandı:

"Bu kapsamda, İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP), 19 Şubat Çarşamba günü saat 08.30 itibarıyla AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasıyla çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamında oluşturulan 23 ana çalışma grubu, bu süreçte çalışmalarına aralıksız devam edecektir. Otoyol, köprü, viyadük ve tüm ana yollarda buzlanmalara karşı karayolları, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ekiplerimiz ve özel otoyol işletmecileri planlanmış faaliyetleri yerine getirecektir. Emniyet birimleri, kar lastiği denetimlerini aralıksız devam ettirecektir. Otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanlarının, kar yağışının yoğunluğunu artırdığı saatlerde, yüksek tonajlı araçlara öncelik verilecek şekilde araç konuşlanma merkezi olarak kullanılması sağlanacaktır."

Evsizlerin sokakta kalmasına kesinlikle izin verilmeyeceği, bu süreçte de evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşların önceden belirlenen konaklama mekanlarına yerleştirilmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, sokakta yaşayan evsizlerin 112'ye bildirilmelerinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, tedbirlere ilişkin, "Elektrik, su, doğal gaz ve diğer altyapı hizmetlerinde mevcut müdahale ekip sayıları artırılarak yaşanabilecek sorunların daha hızlı çözülmesi sağlanacaktır. Acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık tedavi hizmetleri ekiplerimiz takviye edilmiştir. Olası yolda kalma durumlarında beslenme çalışma grubu gerekli tedbirleri alacak ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir." ifadelerine de yer verildi.

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