İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk
İstanbul'da bir haftadır beklenen kar yağışı bazı bölgelerde şiddetini artırarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da okullar tatil edildi. İş çıkışına denk gelen kar, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. İş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 90'ı gördü. Toplu taşımada da büyük yoğunluk oldu. Kar yağışının kent genelinde bugün saat 22.00'den sonra etkisini daha da artırması beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.
YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL
Soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı.
İstanbul'da merakla beklenen "Okullar tatil mi?" sorusu yanıt buldu. İstanbul Valisi Davut Gül, yarın okulların tatil olduğunu duyurdu.
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