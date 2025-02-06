İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı
Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası yurda ulaştı. İstanbul’un yükseklerinde iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Kentte çeşitli yerlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çekmeköy mevkisinde aniden bastıran kar, otoyolu beyaza bürüdü. Peki İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, hangi bölgelerde daha etkili olacak?
Yurt genelinde hava sıcaklıkları, hissedilir derecede düştü.
Megakent İstanbul’da dünden bu yana kar yağışı etkili oluyor.
Dün kar yağışı kentin çeşitli yerlerinde aralıklarla etkisini sürdürdü.
Dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı yoğunlaştı.