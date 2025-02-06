İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı

BİRÇOK BÖLGEDE KAR YAĞIŞI VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin doğusu, Eskişehir’in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.