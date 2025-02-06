İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası yurda ulaştı. İstanbul’un yükseklerinde iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Kentte çeşitli yerlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çekmeköy mevkisinde aniden bastıran kar, otoyolu beyaza bürüdü. Peki İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, hangi bölgelerde daha etkili olacak?

İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı - 1

Yurt genelinde hava sıcaklıkları, hissedilir derecede düştü.

Megakent İstanbul’da dünden bu yana kar yağışı etkili oluyor. 

Dün kar yağışı kentin çeşitli yerlerinde aralıklarla etkisini sürdürdü.

Dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı yoğunlaştı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı - 2

KAR YAĞIŞI BİRÇOK İLÇEDE ETKİLİ OLUYOR

Avrupa Yakası'nda Fatih'te seyrek, Küçükçekmece ve Sultangazi'de aralıklarla devam eden yağış, Başakşehir'de ise yoğun şekilde etkisini gösterdi.

Başakşehir Millet Bahçesi'ni beyaz örtüyle kaplayan karın tadını çocuklar çıkardı.

Anadolu Yakası'nın Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal ilçelerinde gün boyu süren yağış, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırarak devam ediyor.

Şile Yolu Çekmeköy mevkisinde süren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentin yüksek noktalarından Aydos Ormanı'nda da kar etkisini sürdürürken, evlerin çatıları ve arabaların camları karla kaplandı.

Anadolu Yakası'nda da Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal ve Üsküdar'da kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kentin yüksek noktalarından Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar aileleriyle Çamlıca Tepesi'ne geldi. Bazı vatandaşlar fotoğraf çekilirken, kimileri ise kar topu oynadı.

İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı - 3

KUZEY MARMARA OTOYOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde ani bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde şiddetini artırdı.

Ani bastıran kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen yolda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı - 4

TRAFİK KAZALARI YAŞANDI

Beykoz'da Polonezköy yolunda seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otomobil bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla çıkarıldı.

Beykoz'da bir toplu taşıma aracı, yokuş aşağı inemeyince yolcular otobüsten inerek yürüyerek yollarına devam etti. Kontrolden çıkan bir başka toplu ulaşım otobüsü de kayarak bir otomobile çarptı.

Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi ile Eyüpsultan'ın 5. Levent ve Alibeyköy Mahallelerinde, karlı yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücülere vatandaşlar yardım etti.

Otomobillerini kaygan zeminde hareket ettiremeyen sürücülerin araçlarını vatandaşlar bir süre itti. Kontrolden çıkan bazı otomobiller ise metrelerce sürüklenerek park halindeki otomobillere ve kaldırımlara çarparak durabildi.

Alibeyköy'de şehirler arası otobüsler yolda ilerlemekte güçlük çekince caddede otobüs kuyruğu oluştu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde de taksiler ve tırlar kontrolden çıkarak hasarlı kazalara sebep oldu.

İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı - 5

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul'da yer yer şiddetini artıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent için yapılan kuvvetli kar yağışı uyarılarının ardından birçok noktada yağış sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Sultangazi, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir'de devam eden kar yağışı, Büyükçekmece'de yerini tipiye bıraktı.

Yolların, evlerin çatılarının ve arabaların karla kaplandığı Büyükçekmece'de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yolda araçlarıyla ilerleyemeyen bazı sürücüler çareyi yol kenarında beklemekte bulurken, yolda kalan bir aracı da başka bir aracın iterek ilerlettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Büyükçekmece'de bir başka sürücü de aracın önündeki karları temizleyerek yokuşu çıkmaya çalıştı.

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde de aniden bastıran kar nedeniyle bazı araçlar kayarak ilerlerken, bazıları da yolda bekledi.

Sürücülerin yanı sıra motosikletliler de beyaz örtüyle kaplanan yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Anadolu Yakası'nda da Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal ve Üsküdar'da kar yağışı aralıklarla sürüyor.

İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı - 6

KAR YAĞIŞININ 5-15 SANTİMETRE ÖRTÜ OLUŞTURMASI BEKLENİYOR

Kentteki hava sıcaklığının en yüksek 5 derece olacağı bildirilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) tahminine göre, bugün etkili olacak kar yağışının 5-15 santimetre civarında örtü oluşturması bekleniyor.

İstanbul’daki kar yağışının cuma günü de etkili olup, hafta sonu bölgeyi terk edeceği öngörülüyor.
İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı - 7

İSTANBUL’DA DÜN GECE SAATLERİNDE DE KAR ETKİLİ OLDU

İstanbul’da dün gün içinde aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde etkisini gösterdi.

Şehrin yüksek kesimlerinde yoğun yağış görülürken Sultangazi, Kağıthane, Mecidiyeköy ve Taksim’de etkisini sürdürdü.

Bazı araç sürücüleri, kayganlaşan yolda dikkatle ilerledi.
İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı - 8

"TOPLU TAŞIMA KULLANIN" UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sürücülerin araçlarında zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı.

Kar yağışının ulaşımı aksatmaması için toplu taşıma kullanımı önerilirken, vatandaşların mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamaları tavsiye edildi.
İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı - 9

BAŞAKŞEHİR’DE BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI

Başakşehir’de yağan kar nedeniyle yollar ve araçların üzerleri karla kaplandı.

Başakşehir 4'üncü Etap’ta sabah işine gitmek isteyen bir araç sürücüsü karla kaplanan yolda ilerleyemedi.

Bir kişi aracın arka kısmına oturarak aracı hareket ettirmeye çalışsa da sürücü başarılı olamadı.

İşlerine gitmek için evlerinden çıkan bazı vatandaşlar da araçlarının karla kaplı olduğunu gördü.

Sürücüler araçlarını temizlemek için çaba sarf etti.

İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı - 10

BİRÇOK BÖLGEDE KAR YAĞIŞI VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin doğusu, Eskişehir’in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı - 11

RÜZGAR SERT ESECEK

Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı - 12

HAVA SICAKLIĞINDA ANİ DÜŞÜŞ

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı - 13

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 6°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Çok bulutlu

KÜTAHYA °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı - 14

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı - 15

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmur, iç kesimleri karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İstanbul'da kar yağışı gece de sürdü: Kuzey Marmara Otoyolu beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı - 16

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

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