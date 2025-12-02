İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.