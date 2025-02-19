İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Cuma gününe dikkat
İstanbul'da bir haftadır beklenen kar yağışı bazı bölgelerde şiddetini artırarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da okullar tatil edildi. İş çıkışına denk gelen kar, trafikte sürücülere zor anlar yaşatttı. Trafik yoğunluğu yüzde 90'ı gördü. Toplu taşımada da büyük yoğunluk oldu. Kar yağışının yarın da etkisini sürdürmesi beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.
YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL
Soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı.
İstanbul'da merakla beklenen "Okullar tatil mi?" sorusu yanıt buldu. İstanbul Valisi Davut Gül, yarın okulların tatil olduğunu duyurdu.
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