İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı
İstanbul'da bir haftadır beklenen kar yağışı etkili oldu. İstanbul genelinde ilk, orta ve lise derecesindeki okullarda eğitime ara verilmesinin ardından bazı üniversitelerden de tatil açıklaması geldi. Kar yağışının bugün de etkisini sürdürmesi beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günü kar yağışının tipi şeklinde şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor. Yağışın etkisiyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de iptal edilen seferlerde artışa gidildi.
Soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisi sürdürüyor.
İstanbul Valisi Davut Gül, bugün okulların tatil olduğunu duyurdu.