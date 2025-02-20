İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı

İstanbul'da bir haftadır beklenen kar yağışı etkili oldu. İstanbul genelinde ilk, orta ve lise derecesindeki okullarda eğitime ara verilmesinin ardından bazı üniversitelerden de tatil açıklaması geldi. Kar yağışının bugün de etkisini sürdürmesi beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günü kar yağışının tipi şeklinde şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor. Yağışın etkisiyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de iptal edilen seferlerde artışa gidildi.

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 1

Soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisi sürdürüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün okulların tatil olduğunu duyurdu. 

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 2

TÜM İLÇELER İÇİN SARI KOD

Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 3

MGM'den yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli  ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi. 

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 4

Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. 

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 5

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN" UYARISI 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız." diyerek şunları kaydetti:

"Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz.

İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor.

En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 6

UZAKTAN ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır.

Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir.

Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir.

Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek.

Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor."

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 7

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR AZALTILDI 

Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan seferlerin yüzde 10'nun iptal edildiği açıklandı.

Kar yağışının etkisini artıracağı Cuma günü ise uçuşların yüzde 20'sinin iptal edileceği belirtildi.

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 8

SABİHA GÖKÇEN'DE İPTALLER ARTTI

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle bugün için yapılan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'i, 21 Şubat için yapılan yüzde 15 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'i ve 22 Şubat'taki uçuşlar yüzde 30 oranında iptal edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.

Dün yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı için bugün yüzde 10 ve 21 Şubat'ta yüzde 15 uçuş azaltma kararı alındığı bildirilmişti.

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 9

İptal edilen uçuşların, uçuş bilgisiyle havayolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi gerekiyor.

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 10

BAZI ÜNİVERSİTELERDEN EĞİTİME ARA

İstanbul genelinde ilk, orta ve lise derecesindeki okullarda Valiliğin kararıyla bugün eğitime ara verilmesinin ardından bazı üniversitelerden de tatil açıklaması geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günleri tüm eğitim süreçlerinin çevrim içi olarak sürdürüleceğini bildirdi.

İstanbul Üniversitesinden yapılan açıklamada da "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 11

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, eğitim-öğretim faaliyetlerine 20-21 Şubat tarihlerinde ara verildiğini bildirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamada, 20-21 Şubat tarihlerinde tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin internet üzerinden yürütüleceği kaydedildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü de eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini ifade etti.

Üniversitenin açıklamasında, kurum bünyesinde görev yapan engelli personelin, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanların ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 12

İBB'DEN SMS 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da üç gün sürecek olan kar yağışına ilişkin vatandaşları SMS ile uyardı.

İBB tarafından cep telefonlarına gönderilen SMS mesajında, şunlar denildi:

"Değerli İstanbullular; yoğun kar yağışının şehrimizi 3 gün etkilemesi bekleniyor. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği ve zincirsiz araçların kullanılmaması önemlidir."

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 13

SAAT SAAT HAVA RAPORU

21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 14

KAR KALINLIĞI 40 CM’Yİ BULABİLİR 

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,
E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,
TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,
Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 15

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ 

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 16

Hava koşullarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek? Yarın ve Cumartesi için uyarı - 17

VALİLİKTEN KARLA MÜCADELE AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Valilik koordinasyonunda devam eden çalışmalarda 10 bin 417 araç ve 35 bin 731 personelin görev yaptığı, kar kalınlığının merkez ve güney ilçelerde 5 ila 10 santimetre, kuzey ilçelerde ise 30 ila 35 santimetreye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Şubat çarşamba günü yapılan çalışmalarda toplam 5 bin ton tuz, 320 ton solüsyon ve 10 ton üre kullanılmıştır. Yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda şehir genelinde çarşamba günü saat 23.00 itibarıyla ana ve otoyollarda herhangi bir yol kapanması söz konusu olmamıştır. Şehrin Anadolu ve Avrupa yakasında enerji verilemeyen mahalle bulunmamaktadır. Acil sağlık hizmetlerine yapılan başvurular, eksiksiz ve ortalama müdahale süresine uygun şekilde karşılanmıştır. Valilik ekiplerince sokaklardan alınan 1100 evsiz, barınma ve konaklama merkezlerine yerleştirilmiştir."

Öte yandan, İstanbul Valisi Gül'ün, Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk güzergahı üzerinde görev yapan Karayolları ekiplerini, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Bakım İşletme Merkezi'ni, Yassıören Bakımevi'ni, Kuzey Marmara Otoyolu Garipçe Yerleşkesi'ni, AFAD İl Müdürlüğünü ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde denetlediği aktarıldı.

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