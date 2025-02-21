İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek, hangi ilçelerde etkili olacak? İstanbul hava durumu raporu

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul’da geçtiğimiz yıllara kıyasla yoğun bir kar yağışı etkili oluyor. Motosiklet ve kuryelere trafik yasağı gelirken kar yağışının fırtına ile birlikte etkisini artırması bekleniyor.



NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, megakentte kar yağışının cuma günü daha sık görüleceğinin altını çizerken cumartesi günü de yoğun şekilde devam edeceğini vurguladı. Pazar günü ise kar yağışı etkisini azaltacak.



Anadolu Yakası ve Boğaz hattında kar yağışının hafta sonu daha etkili olması bekleniyor.