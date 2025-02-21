İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek, hangi ilçelerde etkili olacak? İstanbul hava durumu raporu

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, İstanbul’u etkisi altına alırken Avrupa ve Anadolu Yakası’nda birçok ilçede kar yağışı etkisini hissettiriyor. İstanbul Valiliği, AKOM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlara uyarılarda bulunurken okullar, perşembe ve cuma günü tatil oldu. Vatandaşlara toplu taşıma çağrısı yapılırken, kış lastiği olmayan araçlar ise trafiğe çıkamıyor. İstanbul’da yaşayanların olumsuz hava şartların etkilenmemesi için bir dizi önlemler alınırken kar yağışının kaç gün daha süreceği merak ediliyor. Peki İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte, hava durumu tahminleri…

İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek, hangi ilçelerde etkili olacak? İstanbul hava durumu raporu - 1

İstanbul’da cuma günü itibariyle kar yağışı etkisini artırırken özellikle yüksek bölgelerde fırtına şeklinde görülüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul’da kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların belirlenen otoyolları kullanamayacağını açıkladı. İstanbul’da sarı kodlu meteorolojik uyarı verilirken vatandaşlar ise kar yağışının kaç gün daha etkili olacağını araştırıyor. Megakent İstanbul’da cumartesi günü en soğuk gecelerinden birisini yaşayacak. Peki İstanbul’da kar yağışı ne zaman duracak? İşte, kar yağışının bitmesi beklenen tarih…

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İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek, hangi ilçelerde etkili olacak? İstanbul hava durumu raporu - 2

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul’da geçtiğimiz yıllara kıyasla yoğun bir kar yağışı etkili oluyor. Motosiklet ve kuryelere trafik yasağı gelirken kar yağışının fırtına ile birlikte etkisini artırması bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, megakentte kar yağışının cuma günü daha sık görüleceğinin altını çizerken cumartesi günü de yoğun şekilde devam edeceğini vurguladı. Pazar günü ise kar yağışı etkisini azaltacak.

Anadolu Yakası ve Boğaz hattında kar yağışının hafta sonu daha etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek, hangi ilçelerde etkili olacak? İstanbul hava durumu raporu - 3

KAR YAĞIŞI HANGİ İLÇELERDE ETKİLİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük rapora göre İstanbul’un tüm ilçeleri için saır kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.AKOM’un yayınladığı rapora göre kar yağışı bölgelere göre değişecek. Hava durumu tahminlerine göre Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli’de kar yağışı tipi şeklinde etkili olacak

İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek, hangi ilçelerde etkili olacak? İstanbul hava durumu raporu - 4

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm

E-5 ile TEM arasında 10-30 cm

TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm

Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

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