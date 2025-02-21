İstanbul’da kar yağışı kaç gün sürecek, hangi ilçelerde etkili olacak? İstanbul hava durumu raporu
Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, İstanbul’u etkisi altına alırken Avrupa ve Anadolu Yakası’nda birçok ilçede kar yağışı etkisini hissettiriyor. İstanbul Valiliği, AKOM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlara uyarılarda bulunurken okullar, perşembe ve cuma günü tatil oldu. Vatandaşlara toplu taşıma çağrısı yapılırken, kış lastiği olmayan araçlar ise trafiğe çıkamıyor. İstanbul’da yaşayanların olumsuz hava şartların etkilenmemesi için bir dizi önlemler alınırken kar yağışının kaç gün daha süreceği merak ediliyor. Peki İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte, hava durumu tahminleri…
İstanbul’da cuma günü itibariyle kar yağışı etkisini artırırken özellikle yüksek bölgelerde fırtına şeklinde görülüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul’da kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların belirlenen otoyolları kullanamayacağını açıkladı. İstanbul’da sarı kodlu meteorolojik uyarı verilirken vatandaşlar ise kar yağışının kaç gün daha etkili olacağını araştırıyor. Megakent İstanbul’da cumartesi günü en soğuk gecelerinden birisini yaşayacak. Peki İstanbul’da kar yağışı ne zaman duracak? İşte, kar yağışının bitmesi beklenen tarih…