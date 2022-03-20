İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'da kar yağışı, aralıklarla etkisini gece boyunca sürdürdü. Karın pazartesi günü kenti terk etmesi bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 20.03.2022 - 09:23

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 1

Avrupa ve Anadolu Yakası'nda aralıklı olarak yoğunlaşan kar yağışı, özellikle ara sokaklarda hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 2

Anadolu Yakası'nda artan kar yağışı Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz'da etkili oldu.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 3

Kar yağışından dolayı zaman zaman görüş mesafesinin azaldığı görülürken, D-100 kara yolunda zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle beyaz örtü oluştu.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 4

Yer yer etkisini artırdığı görülen yağışa karşı Karayolları ekiplerinin yol temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 5

Avrupa Yakası'nda da Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Zeytinburnu ve Avcılar'da etkili olan kar yağışı, ara sokaklarda otomobillere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 6

Avrupa Yakası'nda da yer yer etkili kar yağışı görüldü. Mecidiyeköy'de karla kaplanan yolların kayganlaşması nedeniyle zaman zaman hem vatandaşlar hem de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 7

Etkili kar yağışı nedeniyle köprülerde de zaman zaman görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 8

Ekiplerin otoyollarda karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 9
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 10
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 11
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 12


İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 13
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 14
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 15
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 16
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 17
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 18
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 19
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 20
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 21
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 22
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 23
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 24
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 25
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 26
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 27
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 28
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 29
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 30
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 31
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 32
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 33
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 34
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 35
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 36
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 37
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 38
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 39
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 40
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? - 41

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