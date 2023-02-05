İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği, kar yağışıyla ilgili son verileri paylaşarak vatandaşları tarih konusunda bilgilendirdi. Sibirya kökenli soğuk bir havanın etkisine girecek İstanbul'da, 4 gün devam edecek bir kar yağışı bekleniyor.
İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.
Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.
Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Beklenen yağışla ilgili NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan değerlendirmelerde bulundu.
Önümüzdeki 3 gün Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı olacağını söyleyen Çalışkan, "Yeni bir sistem geliyor. Pazar, pazartesi, salı ve çarşamba İstanbul'da kar yağışı bekliyoruz." dedi."Bu kar tamamen rüzgarın gücüyle olacak" diyen Çalışkan, şunları kaydetti:
"Karadeniz üzerinden devamlı nem taşıyarak kar getirecek. Sabah saatlerinde önce Avrupa yakasında başlayacak. En yoğun yağışı Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt alacak. "