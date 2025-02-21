İstanbul’da kar yağışı şiddetini artırdı: Bu gece donacağız, termometreler eksi 5'i gösterecek!
İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında. Dört gündür kenti etkisi altına alan kar, dün akşamdan itibaren bazı ilçelerde yeniden şiddetini artırmaya başladı. Kar yağışı bazı ilçelerde tipi şeklinde etkili oluyor. Bu gece en soğuk gecelerden biri yaşanacak. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre gece hissedilen sıcaklık eksi 5'lere düşecek. Sabiha Gökçen Havalimanı, hava koşulları nedeniyle pazar günü daha fazla uçuşun iptal edilebileceğini duyurdu.
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da da kendini gösterdi.
Çarşamba günü başlayan kar yağışı 4 gündür devam ediyor.
Kar yağışı öğleden sonra bazı bölgelerde tipiye döndü. Bugün en soğuk gecelerden birinin yaşanacağı belirtiliyor.
Yarın kar yağışının etkisini azaltması, pazartesi günü ise İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.
Her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı da pazar sabahı saat 08'e kadar yasaklandı.