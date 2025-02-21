İstanbul’da kar yağışı şiddetini artırdı: Hafta sonu boyunca sürecek
İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında. Üç gündür kenti yer yer etkisi altına alan kar, dün akşamdan itibaren bazı ilçelerde yeniden şiddetini artırmaya başladı. Gün içerisinde ana yollar açık ve birçok İstanbullu evinde kalmayı tercih etti. Kar yağışının hafta sonu boyunca yoğun şekilde etkili olacağı öngörülüyor. Açıklamalar, cumartesi en soğuk gecelerden birinin yaşanacağını gösteriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, hava koşulları nedeniyle pazar günü daha fazla uçuşun iptal edilebileceğini duyurdu.
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da da kendini gösterdi.
Çarşamba günü başlayan kar yağışı, kentin yükseklerini beyaza bürüdü.
Perşembe zaman zaman etkisini yitiren kar yağışı, akşam saatlerine doğru bir kez daha etkisini artırdı.
Kentin kuzeyindeki ilçelerdeki yağış, tipi şeklinde görüldü.
İki gündür kenti yer yer etkisi altına alan kar, cuma akşamı bazı ilçelerde şiddetini artırmaya başladı.
Kar yağışının etkisini artıracağı ve hafta sonu devam edeceği konusunda peş peşe uyarılar yapıldı.
Megakentte okullar bugün de tatildi.
Her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.