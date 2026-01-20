İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Bugün sabah saatlerine dikkat!
20.01.2026 04:38
NTV - Haber Merkezi
İstanbul yeni haftaya aniden bastıran kar yağışıyla başladı. Bugün yağış azalacak ama soğuk hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde buzlanma tehlikesi var. Motosikletli kuryeler ile ağır tonajlı araçların trafiğe çıkışı saat 10.00'a kadar yasaklandı.
İstanbul'da yeni hafta aniden bastıran kar yağışıyla başladı. Yağış dün öğle saatlerinde hava sıcaklığının 1-2 derece artmasıyla birlikte karla karışık yağmur ve yağmura döndü.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışın sona ermesiyle birlikte don ve buzlanma tehlikesine dikkat çekerken, sabah işe gitmek için evlerinden çıkanların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.
Sabah saatlerinde çok soğuk bir hava olacağını belirten Çalışkan, "Özellikle yarın sabah İstanbullular daha dikkatli olsunlar. Yarın buzlanma oluşacak." diye konuştu.
KURYELERE VE AĞIR TAŞITLARA YASAK
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle dün saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
Ağır tonajlı araçlar için alınan yasak saat 16.00'da kalkarken, motosikletli kuryeler ise bugün saat 10.00'a kadar trafiğe çıkamayacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Ülke genelinde bugün de dondurucu soğuk etkili olacak. İstanbul'da hava bulutlu yağış zayıf, sıcaklık 6 derece. Ankara parçalı bulutlu öğle 2, gece -5 derece. İzmir az bulutlu 11, Bursa bulutlu 7 derece. Antalya ise az bulutlu 16 derece.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DON UYARISI
İstanbul Valiliği'nden, bugün için yapılan uyarıda, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yükseklerin karla karışık yağmurlu geçeceği belirtildi.
En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklarla, il genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporuna göre mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların, hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı bölgelerde artacağı tahmin ediliyor.