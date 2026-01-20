İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Bugün sabah saatlerine dikkat!

İstanbul Valiliği'nden, bugün için yapılan uyarıda, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yükseklerin karla karışık yağmurlu geçeceği belirtildi.

En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklarla, il genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.