İstanbul’da kar yağışı yer yer devam ediyor: Hissedilen sıcaklık eksi 6'ya düştü
İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında. Beş gündür kenti etkisi altına alan kar yağışı, dün akşamdan itibaren bazı ilçelerde geçişler şeklinde etkili oluyor. Bazı ilçelerde ise tipi şeklinde kendini gösteriyor. Bu gece en soğuk gecelerden biri yaşandı. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da bu gece hissedilen sıcaklık - 6'ya düştü. Sabiha Gökçen Havalimanı, olumsuz hava koşulları nedeniyle pazar günü daha fazla uçuşun iptal edilebileceğini duyurdu.
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da da kendini gösterdi.
Çarşamba günü başlayan kar yağışı 5 gündür devam ediyor.
Kar yağışı dün öğleden sonra bazı bölgelerde tipiye döndü. Bugün en soğuk gecelerden birinin yaşanacağı uyarası yapıldı, ardından Meteorolojinin internet sayfasına göre hissedilen hava sıcaklığı -6 derece olarak ölçüldü.
Pazar günü kar yağışının etkisini azaltması, pazartesi günü ise İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.
Her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı da pazar sabahı saat 08'e kadar yasaklandı.