İstanbul’da kar yağışı yer yer devam ediyor: Hissedilen sıcaklık eksi 6'ya düştü

İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında. Beş gündür kenti etkisi altına alan kar yağışı, dün akşamdan itibaren bazı ilçelerde geçişler şeklinde etkili oluyor. Bazı ilçelerde ise tipi şeklinde kendini gösteriyor. Bu gece en soğuk gecelerden biri yaşandı. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da bu gece hissedilen sıcaklık - 6'ya düştü. Sabiha Gökçen Havalimanı, olumsuz hava koşulları nedeniyle pazar günü daha fazla uçuşun iptal edilebileceğini duyurdu.

İstanbul’da kar yağışı yer yer devam ediyor: Hissedilen sıcaklık eksi 6'ya düştü - 1

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da da kendini gösterdi.

Çarşamba günü başlayan kar yağışı 5 gündür devam ediyor.

Kar yağışı dün öğleden sonra bazı bölgelerde tipiye döndü. Bugün en soğuk gecelerden birinin yaşanacağı uyarası yapıldı, ardından Meteorolojinin internet sayfasına göre hissedilen hava sıcaklığı -6 derece olarak ölçüldü.

Pazar günü kar yağışının etkisini azaltması, pazartesi günü ise İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.

Her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı da pazar sabahı saat 08'e kadar yasaklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da kar yağışı yer yer devam ediyor: Hissedilen sıcaklık eksi 6'ya düştü - 2

TÜM İLÇELER İÇİN SARI KOD 

Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

AKOM DA UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede kar yağışının bugün etkisini daha da artıracağı ifade edildi.

Kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul’da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.

İstanbul’da kar yağışı yer yer devam ediyor: Hissedilen sıcaklık eksi 6'ya düştü - 3

HİSSEDİLEN SICAKLIK -6 DERECE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son bilgilendirmeye göre bu gece hissedilen hava sıcaklığı İstanbul'da - 6 derece olarak ölçüldü.

İstanbul’da kar yağışı yer yer devam ediyor: Hissedilen sıcaklık eksi 6'ya düştü - 4

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 

İstanbul Valisi Davut Gül, "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna yanıt verdi. Vali Gül,  kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi.

Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"

İstanbul’da kar yağışı yer yer devam ediyor: Hissedilen sıcaklık eksi 6'ya düştü - 5

KAR KALINLIĞI 40 CM’Yİ BULABİLİR  

Kar yağışının hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm

E-5 ile TEM arasında 10-30 cm

TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm

Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

İstanbul’da kar yağışı yer yer devam ediyor: Hissedilen sıcaklık eksi 6'ya düştü - 6

YAĞIŞ ARALIKLARLA SÜRÜYOR

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı, bazı ilçelerde şiddetini artırmaya başladı. Avrupa Yakası'nda Fatih, Sultangazi, Başakşehir ve Küçükçekmece'de kar aralıklarla yağarken, bazı bölgelerde zaman zaman yerini tipiye bırakıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar'ın özellikle ara sokakları gün boyu aralıklarla etkisini gösteren yağış nedeniyle beyaza büründü. Sürücülerin ara sokaklarda ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde ana arterlerde ise bir sorun gözlenmedi.

İstanbul’da kar yağışı yer yer devam ediyor: Hissedilen sıcaklık eksi 6'ya düştü - 7

HAFTA SONU SÜRÜCÜ KURSU VE YETİŞTİRME KURSLARI SINAVLARI İPTAL EDİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, cumartesi ve pazar günü sürücü sürücü kursu ve yetiştirme kursu sınavlarının iptal edildiğini açıkladı. 

Gül'ün açıklamaları şöyle: 

"İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri-kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da kar yağışı yer yer devam ediyor: Hissedilen sıcaklık eksi 6'ya düştü - 8

SABİHA GÖKÇEN İÇİN İPTAL KARARLARI REVİZE EDİLDİ

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 23.02.2025 tarihi için daha önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." bilgisine yer verildi.

İstanbul’da kar yağışı yer yer devam ediyor: Hissedilen sıcaklık eksi 6'ya düştü - 9

ŞEHİR HATLARI İKİNCİ DUYURUYA KADAR İPTAL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, lverişsiz hava koşulları nedeniyle bütün seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız. Elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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