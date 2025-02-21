İstanbul’da kar yağışı yer yer devam ediyor: Hissedilen sıcaklık eksi 6'ya düştü

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da da kendini gösterdi.



Çarşamba günü başlayan kar yağışı 5 gündür devam ediyor.



Kar yağışı dün öğleden sonra bazı bölgelerde tipiye döndü. Bugün en soğuk gecelerden birinin yaşanacağı uyarası yapıldı, ardından Meteorolojinin internet sayfasına göre hissedilen hava sıcaklığı -6 derece olarak ölçüldü.



Pazar günü kar yağışının etkisini azaltması, pazartesi günü ise İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.



Her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı da pazar sabahı saat 08'e kadar yasaklandı.