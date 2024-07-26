İstanbul’da karavan tartışması

Özdağ, karavanın içinde yaşanan bir ev olduğunu ve burada güven unsurunun çok büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

“Çünkü karavanı düzgün ve gezgin bir şekilde kullanan ve yaşamını karavanda sürdüren karavancıların dışında, kolluk kuvvetleri, 'karavanları çok kötü vaziyette kullananlar olduğunu da' söylüyor. Çünkü işin bir boyutu daha var, bahsettiğimiz çekme karavan dediğimiz römorklar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptığımız toplantılarda O1 belgeli ve ruhsatsız, yani hiçbir zaman biz onlarla alakalı istatistiki bilgi bile veremiyoruz. Yanlışlar çok fazla. O yüzden karavancıların kendilerine daha güvenli alanlar oluşturması, gezgin karavancılar olması... Bir yerde konuşlanıp da cadde üzerinde park edip içinde yatamazlar, kanun olarak da yatamazlar. Arabanızı park edersiniz ama gece içinde yatamazsınız. Öyle değil mi? Bunun gibi bir şey bu.”