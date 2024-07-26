İstanbul’da karavan tartışması
Coranavirus salgınıyla birlikte karavan kullanımına artan talep bazı yerlerde park sorununu gündeme getirdi. Karavanların park edildiği yerlerde yaşayan vatandaşlar, karavanların başta sahiller olmak üzere park alanlarını işgal ettiği ve çevre düzenine zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi.
Coranavirus salgını, birçok alışkanlık ve yaşam tarzında değişikliklere neden olduğu gibi, tatil ve seyahat anlayışında da köklü değişikliklere yol açtı.Özellikle kalabalıktan kaçınma ve sosyal mesafeyi koruma amacıyla karavan kullanımı hızla artarken, bu artış, şehir içinde park sorunlarını da beraberinde getirdi.