İstanbul’da karın erimesiyle barajların doluluk oranı artmaya başladı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı barajları olumlu yönde etkiledi. Karların erimesiyle birlikte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 54.66 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 76.62 seviyesine ulaşan Ömerli barajı havadan görüntülendi.

Haberler - İHA 29.01.2022 - 09:55

İstanbul’da karın erimesiyle barajların doluluk oranı artmaya başladı - 1

'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul’da karın erimesiyle barajların doluluk oranı artmaya başladı - 2

Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında büyük artış yaşandı.

İstanbul’da karın erimesiyle barajların doluluk oranı artmaya başladı - 3

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 54.66'ya kadar yükseldi.

İstanbul’da karın erimesiyle barajların doluluk oranı artmaya başladı - 4

Doluluk oranı yüzde 76.62'ya yükselen Ömerli barajı havadan görüntülendi.

İstanbul’da karın erimesiyle barajların doluluk oranı artmaya başladı - 5

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

"Ömerli Barajı yüzde 76.62
Alibeyköy yüzde 35.3
Büyükçekmece yüzde 43.97
Darlık yüzde 54.29
Sazlıdere yüzde 23.26
Elmalı yüzde 74.48
Istrancalar yüzde 68.2
Kazandere yüzde 59.56
Pabuçdere yüzde 60.05
Terkos yüzde 49.92".

İstanbul’da karın erimesiyle barajların doluluk oranı artmaya başladı - 6
İstanbul’da karın erimesiyle barajların doluluk oranı artmaya başladı - 7

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