İstanbul’da karınca yöntemiyle 30 milyon liralık kaçakçılık | Otellerden tek tek toplayıp, motokuryelerle dağıttılar

Polis gözaltına aldığı 31 şüpheliye ait adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 30 milyon lira değerinde 977 bin 448 yaprak sigara kağıdı, 38 kilo 265 gram sigara tütünü, 35 bin 266 paket elektronik sigara tütünü, 24 bin 910 puro, 18 bin 439 paket sigara, 18 bin 420 sigara filtresi, 16 bin 660 dolu makaron, 3 bin 300 elektronik sigara, 2 bin 55 elektronik sigara aparatı, 1 kilogram nargile tütünü, 879 elektronik sigara likidi ile 6 araç ele geçirildi.