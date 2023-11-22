İstanbul’da karınca yöntemiyle 30 milyon liralık kaçakçılık | Otellerden tek tek toplayıp, motokuryelerle dağıttılar
İstanbul’da referansla sisteme dahil ettikleri yabancı turistlerden, döviz karşılığı kaçak tütün ürünü toplayıp piyasaya süren çeteye operasyon düzenlendi. Kentin turistik noktalarındaki otellerde konaklayan turistlerden, karınca yöntemiyle tek tek kaçak tütün ürünü topladığı belirlenen çetenin, bu ürünleri daha sonra motokurye ve taksilerle işletmelere ulaştırdığı tespit edildi. 31 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 30 milyon lira değerinde kaçak tütün ürünü ele geçirildi.
İstanbul polisi, Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kişilerden döviz karşılığında yanlarında getirdikleri tütün ürünlerini satın alarak, bu ürünleri vergi ödemeden piyasaya süren çeteye operasyon düzenledi.