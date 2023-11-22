İstanbul’da karınca yöntemiyle 30 milyon liralık kaçakçılık | Otellerden tek tek toplayıp, motokuryelerle dağıttılar

İstanbul’da referansla sisteme dahil ettikleri yabancı turistlerden, döviz karşılığı kaçak tütün ürünü toplayıp piyasaya süren çeteye operasyon düzenlendi. Kentin turistik noktalarındaki otellerde konaklayan turistlerden, karınca yöntemiyle tek tek kaçak tütün ürünü topladığı belirlenen çetenin, bu ürünleri daha sonra motokurye ve taksilerle işletmelere ulaştırdığı tespit edildi. 31 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 30 milyon lira değerinde kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

İstanbul’da karınca yöntemiyle 30 milyon liralık kaçakçılık | Otellerden tek tek toplayıp, motokuryelerle dağıttılar - 1

İstanbul polisi, Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kişilerden döviz karşılığında yanlarında getirdikleri tütün ürünlerini satın alarak, bu ürünleri vergi ödemeden piyasaya süren çeteye operasyon düzenledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da karınca yöntemiyle 30 milyon liralık kaçakçılık | Otellerden tek tek toplayıp, motokuryelerle dağıttılar - 2

Altı ay boyunca süren fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah harekete geçen polis, İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Ankara ve Van’da çok sayıda adrese baskın yaptı.

Operasyonda 32 şüpheliden 31’i yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da karınca yöntemiyle 30 milyon liralık kaçakçılık | Otellerden tek tek toplayıp, motokuryelerle dağıttılar - 3

YABANCI TURİSTLERDEN KAÇAK ÜRÜN TOPLADILAR

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin, İstanbul’a gelen ve turistik bölge olması sebebiyle genel olarak Fatih, Eminönü, Aksaray, Kumkapı gibi mahalle ve semtlerde yer alan otellerde konaklayan yabancı uyruklu kişilere referanslar aracılığıyla ulaşarak tütün ürünlerini dolar üzerinden satın aldıklarını tespit etti.

İstanbul’da karınca yöntemiyle 30 milyon liralık kaçakçılık | Otellerden tek tek toplayıp, motokuryelerle dağıttılar - 4

İSTANBUL İÇİNE MOTOKURYE VE TAKSİYLE SERVİS

Daha sonra bu ürünleri bölgedeki iş hanlarında veya anlaştıkları otellerde depolamasını toptan şekilde yapan şüphelilerin, depolanan kaçak tütün ürünlerinin İstanbul içinde perakende olarak satışının yapılabilmesi amacıyla motokurye, taksi ya da kapalı kasa araçları kullandığı belirlendi.

Çeşitli araçlarla dağıtıma çıkan ürünlerin ise tekel bayi ve benzeri işletmelerde satışa sunulduğunu belirlendi.
İstanbul’da karınca yöntemiyle 30 milyon liralık kaçakçılık | Otellerden tek tek toplayıp, motokuryelerle dağıttılar - 5

Polis gözaltına aldığı 31 şüpheliye ait adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 30 milyon lira değerinde 977 bin 448 yaprak sigara kağıdı, 38 kilo 265 gram sigara tütünü, 35 bin 266 paket elektronik sigara tütünü, 24 bin 910 puro, 18 bin 439 paket sigara, 18 bin 420 sigara filtresi, 16 bin 660 dolu makaron, 3 bin 300 elektronik sigara, 2 bin 55 elektronik sigara aparatı, 1 kilogram nargile tütünü, 879 elektronik sigara likidi ile 6 araç ele geçirildi.

İstanbul’da karınca yöntemiyle 30 milyon liralık kaçakçılık | Otellerden tek tek toplayıp, motokuryelerle dağıttılar - 6

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

DAHA FAZLA GÖSTER