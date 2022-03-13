İstanbul’da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişiyi yaraladı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.