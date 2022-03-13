İstanbul’da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişiyi yaraladı

İstanbul'da Tophane Parkı’nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 7 kişi yaralanırken, kavga ve saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri silahla ateş açan saldırganla birlikte toplamda 4 kişiyi gözaltına alırken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Haberler - İHA 13.03.2022 - 00:27 | Son Güncelleme : 13.03.2022 - 10:34

İstanbul’da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişiyi yaraladı - 1

Beyoğlu Tophane Parkı’nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı. Bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı.

İstanbul’da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişiyi yaraladı - 2

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İstanbul’da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişiyi yaraladı - 3

KARTOPU SAVAŞI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine
çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul’da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişiyi yaraladı - 4

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer 3 yaralının ise özel araçlarla çevrede hastanelere götürüldüğü öğrenildi.

İstanbul’da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişiyi yaraladı - 5

POLİS SALDIRGANI VE 3 KİŞİYİ YAKALADI

Yaralıların hayati tehlikelerinin ise olmadığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ve bekçiler ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı şahısla birlikte 4 kişiyi yakaladı.

İstanbul’da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişiyi yaraladı - 6

Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul’da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişiyi yaraladı - 7
İstanbul’da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişiyi yaraladı - 8
İstanbul’da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişiyi yaraladı - 9

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER