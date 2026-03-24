İstanbul'da kasvetli havaya bir gün ara: Güneş yüzünü gösterecek
24.03.2026 09:54
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da günlerdir etkili olan kapalı ve yağışlı hava bir gün ara verecek.
Yağmurun günlerdir dinmediği İstanbul'da gri gökyüzü, bir günlüğüne yerini açık havaya bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, ve Ardahan çevreleri ile Erzurum, Bitlis ve Siirt'in doğusunun ise yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
Yağışların yağmur ve sağanak Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışlık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Antalya'nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
BATIDA RÜZGAR, DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİ VAR
Rüzgarın, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
İSTANBUL'DA GÜNLERDİR DİNMEYEN YAĞMURA ARA
Megakent İstanbul'da günlerdir devam eden yağmur, bugün de etkisini sürdürecek.
İstanbul'da hava sıcaklığının bugün de kış değerlerine yakın seyretmesi bekleniyor.
Bugün en yüksek 10 derece olması beklenen İstanbul'daki hava sıcaklığının yarın ve perşembe günü 12 derece olacağı tahmin ediliyor.
GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK
Günlerdir gri bir gökyüzünün kapladığı İstanbul'da perşembe günü güneşin yüzünü göstermesi bekleniyor.
Ancak hafta sonuna gelindiğinde İstanbul'da yeniden yağmur beklentisi var.