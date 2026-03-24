İstanbul'da kasvetli havaya bir gün ara: Güneş yüzünü gösterecek

Yağmurun günlerdir dinmediği İstanbul'da gri gökyüzü, bir günlüğüne yerini açık havaya bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, ve Ardahan çevreleri ile Erzurum, Bitlis ve Siirt'in doğusunun ise yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.