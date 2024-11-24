İstanbul'da katliam: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp hayatına son verdi

İstanbul Büyükçekmece'de ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde çıkan tartışma sonucu, annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş etti. Olay yerinden kaçan zanlı daha sonra eniştesini, yanındaki bir kişiyi vurdu. Daha sonra kuzenini öldüren zanlı intihar etti.

İstanbul'da katliam: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp hayatına son verdi - 1

Büyükçekmece'de yaşanan korkunç olayda Celaliye Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da katliam: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp hayatına son verdi - 2

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babası ve annesi hayatını kaybetti. Kız kardeşinin durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

İstanbul'da katliam: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp hayatına son verdi - 3

OLAY YERİNDEN KAÇIP BAŞKA BİR CİNAYET DAHA İŞLEDİ

Silahlı saldırgan daha sonra eniştesinin Avcılar'daki berber dükkanına giderek eniştesi Gökhan Soylu'yu vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet Salih Özsökük'de yaraladı.

İstanbul'da katliam: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp hayatına son verdi - 4

Yaralı Özsökük'te kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar Aladağ, Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurduktan sonra aynı araçta intihar etti.

İstanbul'da katliam: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp hayatına son verdi - 5

Araçta yapılan incelemede saldırılarda kullanılan silah ve 9 adet boş kovan bulundu. Saldırganın "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul'da katliam: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp hayatına son verdi - 6
İstanbul'da katliam: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp hayatına son verdi - 7
İstanbul'da katliam: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp hayatına son verdi - 8
İstanbul'da katliam: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp hayatına son verdi - 9
İstanbul'da katliam: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp hayatına son verdi - 10
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