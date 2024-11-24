İstanbul'da katliam: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp hayatına son verdi
İstanbul Büyükçekmece'de ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde çıkan tartışma sonucu, annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş etti. Olay yerinden kaçan zanlı daha sonra eniştesini, yanındaki bir kişiyi vurdu. Daha sonra kuzenini öldüren zanlı intihar etti.
Büyükçekmece'de yaşanan korkunç olayda Celaliye Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti.