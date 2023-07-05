İstanbul'da kaybolan Kırgız üniversiteli: 3 gün yürüdüm, 3 gündür açım

"POLİSİ İSTEMEDİ"

Evde yaşananları anlatan Sevinç Kurtuluş, "Eve götürdüm, düşündüm. Üç gündür dışarıda olduğu için duşunu alsın dedim yardımcı olmak için. Geldi, evde yemek yedi. O arada kuzenimle Rusça konuştu, anlattı. Çalışmak için, anlaşmalı çalışmak için gidiyormuş Varna’da otele. Annesine ulaşmaya çalıştık ama meğerse aradığımız kendi numarasıymış. Ondan sonra işte sadece havalimanından valizimi almam gerekiyor diye anlatıyor sürekli. Biz de pasaportunu alalım, bilet alayım dedim. ‘Bilet al pasaportumu ben getirttiririm’ dedi. Nereden getirtecek onu bilmiyorum. Sonra 'pasaportum senin kafeye yakın bir yerde' dedi. Gece yürüyerek geldim senin kafeye iki, iki buçuk saat.’ Dedi. Hatırlıyorsan, götürelim kafeden yürüyerek tekrar aynı otele gidelim pasaportunu alalım dedik. Pasaportsuz hiçbir şey yapamazsın dedik. Polise gidelim dedik. Polisi istemedi. Ondan sonra da, polisten hani valizini bulmak için polise gidelim deyince polise ondan sonra gitti" dedi.