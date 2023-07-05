İstanbul'da kaybolan Kırgız üniversiteli: 3 gün yürüdüm, 3 gündür açım
Bulgaristan’a gitmek için geldiği İstanbul’da ortadan kaybolan 20 yaşındaki Kırgız Üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova'yı evinde bir süre misafir eden esnaf, aralarında geçen konuşmalarını anlattı. Esnafa göre, Shamuratova Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yürüyerek Kadıköy'e geldiğini ve "Üç gün yürüdüm, üç gündür açım." dedi.
Üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova (20) Kırgızistan'dan, özel bir şirket vasıtasıyla yaklaşık 3 aylık çalışma programına katılmak üzere, 22 Haziran'da geldiği İstanbul'da kayboldu.